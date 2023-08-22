Россияне затапливают паромы в Керченском проливе, чтобы защитить Крымский мост - разведка
Российские захватчики для защиты Крымского моста от ударов начали затапливать в Керченском проливе паромы, планируется затопить не менее 6 плавсредств.
Источник: пресс-служба ГУР
Дословно: "В районе Керченского пролива, вблизи незаконного моста между Россией и временно оккупированным Крымом (координаты: 45.2432237; 36.5845773), российские захватчики проводят подготовительные работы для затопления второго парома".
Детали: Сообщается, что оккупанты планируют затопить не менее шести паромов с целью создания защитной полосы перед мостом.
При этом между затопленными паромами россияне намерены установить боновые заграждения.
В ГУР отмечают, что нехитрая мера защиты девятнадцатикилометрового моста в виде затопления паромов свидетельствует лишь о лихорадочности решений врага и интеллектуальном кризисе внутри военно-политического российского руководства.
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Что предшествовало:
- На сегодня известно о как минимум 2 удачных атаках на Крымский мост. Последний раз, 17 июля так называемый "глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщал, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие". Российские ТГ-каналы сообщали, что на мосту "упал" пролет.
- Также 12 августа в оккупированном Крыму в районе Керченского моста дважды за день раздавались взрывы.