Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне затапливают паромы в Керченском проливе, чтобы защитить Крымский мост - разведка

Станислав ПогориловВторник, 22 августа 2023, 18:23
Россияне затапливают паромы в Керченском проливе, чтобы защитить Крымский мост - разведка
Фото: Getty Images

Российские захватчики для защиты Крымского моста от ударов начали затапливать в Керченском проливе паромы, планируется затопить не менее 6 плавсредств.

Источник: пресс-служба ГУР

Дословно: "В районе Керченского пролива, вблизи незаконного моста между Россией и временно оккупированным Крымом (координаты: 45.2432237; 36.5845773), российские захватчики проводят подготовительные работы для затопления второго парома".

Детали: Сообщается, что оккупанты планируют затопить не менее шести паромов с целью создания защитной полосы перед мостом.

Реклама:

При этом между затопленными паромами россияне намерены установить боновые заграждения.

В ГУР отмечают, что нехитрая мера защиты девятнадцатикилометрового моста в виде затопления паромов свидетельствует лишь о лихорадочности решений врага и интеллектуальном кризисе внутри военно-политического российского руководства.

Узнать больше: Грузовик со взрывчаткой как 42 "Кинжала" и дроны: глава СБУ раскрыл детали атак на Крымский мост

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало:

  • На сегодня известно о как минимум 2 удачных атаках на Крымский мост. Последний раз, 17 июля так называемый "глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщал, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие". Российские ТГ-каналы сообщали, что на мосту "упал" пролет.
  • Также 12 августа в оккупированном Крыму в районе Керченского моста дважды за день раздавались взрывы.

Темы: КрымвойнаоккупацияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Таврическом направлении защитники за сутки убили и ранили почти 300 оккупантов – Тарнавский

фотоВ Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: 12 раненых

НБУ смягчил валютные ограничения по продаже безналичной валюты населению

МИД: Жаль, что Папа Римский распространяет великодержавные идеи РФ

Резников: Куртки были зимние, ниже 80-ти долларов цену никто не предлагал

Людей из аэропорта Варшавы эвакуировали из-за мужчины, который ехал из Украины с гранатой

Все новости...
Крым
Буданов анонсировал новую "бавовну" в оккупированном Крыму: "На днях увидите"
Украина будет освобождать Крым военным путем, если Россия не покинет его сама – Данилов
Россияне провели обыски у представителей "Свидетелей Иеговы" в Крыму
Последние новости
04:40
Из-за нехватки пехоты Россия не сможет возобновить масштабные наступательные операции – ISW
03:50
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
02:52
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
01:58
Из Купянского района эвакуированы более 300 детей – Синегубов
01:34
Консул РФ покинул пост после заявлений о спаде изучения русского языка в Казахстане
00:56
Скандал в Баварии: вице-премьер признался, что раздавал антисемитские листовки в детстве
00:24
дополненоМинобороны РФ вновь заявило о сбитии БпЛА над Белгородской областью
00:10
На Таврическом направлении защитники за сутки убили и ранили почти 300 оккупантов – Тарнавский
23:51
Задержанный в Финляндии неонацист Петровский просится в Россию
23:34
фотоВ Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: 12 раненых
Все новости...
Реклама: