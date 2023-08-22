Россияне затапливают паромы в Керченском проливе, чтобы защитить Крымский мост - разведка

Российские захватчики для защиты Крымского моста от ударов начали затапливать в Керченском проливе паромы, планируется затопить не менее 6 плавсредств.

Источник: пресс-служба ГУР

Дословно: "В районе Керченского пролива, вблизи незаконного моста между Россией и временно оккупированным Крымом (координаты: 45.2432237; 36.5845773), российские захватчики проводят подготовительные работы для затопления второго парома".

Детали: Сообщается, что оккупанты планируют затопить не менее шести паромов с целью создания защитной полосы перед мостом.

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При этом между затопленными паромами россияне намерены установить боновые заграждения.

В ГУР отмечают, что нехитрая мера защиты девятнадцатикилометрового моста в виде затопления паромов свидетельствует лишь о лихорадочности решений врага и интеллектуальном кризисе внутри военно-политического российского руководства.

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