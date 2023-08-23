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У Росії знову заявили про атаку дронів поблизу Шайковки

Тетяна ЛозовенкоСереда, 23 серпня 2023, 14:57
У Росії знову заявили про атаку дронів поблизу Шайковки
Ілюстративне фото аеродрому Шайковка: TWITTER.COM/AVIATION_INTEL

Влада Калузької області Росії заявляє про збиття дронів поблизу села Шайковка, неподалік якого розташований однойменний аеродром.

Джерело: губернатор Калузької області Владислав Шапша у Telegram

Пряма мова: "Вдень на території Кіровського району, поблизу с. Шайківка, силами ППО було знищено два БПЛА".

Деталі: Він стверджує, що постраждалих і руйнувань інфраструктури немає.

 
скрін з гугл mапи

Що передувало:

  • 21 серпня російські Telegram-канали повідомили про спробу атаки дроном ЗСУ аеродрому у Калузькій області вранці.
  • Там, як стверджують Telegram-канали, ушкоджень зазнав літак, який не використовується.
  • Губернатор регіону стверджує, що на території Кіровського району було відбито атаку БПЛА і що постраждалих та інших руйнувань інфраструктури нібито немає.
  • Пізніше джерела УП в ГУР підтвердили, що внаслідок атак на аеродроми "Сольці" та "Шайковка" були повністю знищені два літаки.

Теми: Росіяаеродромбезпілотники
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