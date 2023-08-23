У Росії знову заявили про атаку дронів поблизу Шайковки
Середа, 23 серпня 2023, 14:57
Влада Калузької області Росії заявляє про збиття дронів поблизу села Шайковка, неподалік якого розташований однойменний аеродром.
Джерело: губернатор Калузької області Владислав Шапша у Telegram
Пряма мова: "Вдень на території Кіровського району, поблизу с. Шайківка, силами ППО було знищено два БПЛА".
Деталі: Він стверджує, що постраждалих і руйнувань інфраструктури немає.
Що передувало:
- 21 серпня російські Telegram-канали повідомили про спробу атаки дроном ЗСУ аеродрому у Калузькій області вранці.
- Там, як стверджують Telegram-канали, ушкоджень зазнав літак, який не використовується.
- Губернатор регіону стверджує, що на території Кіровського району було відбито атаку БПЛА і що постраждалих та інших руйнувань інфраструктури нібито немає.
- Пізніше джерела УП в ГУР підтвердили, що внаслідок атак на аеродроми "Сольці" та "Шайковка" були повністю знищені два літаки.