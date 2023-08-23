У Росії знову заявили про атаку дронів поблизу Шайковки

Влада Калузької області Росії заявляє про збиття дронів поблизу села Шайковка, неподалік якого розташований однойменний аеродром.

Джерело: губернатор Калузької області Владислав Шапша у Telegram

Пряма мова: "Вдень на території Кіровського району, поблизу с. Шайківка, силами ППО було знищено два БПЛА".

Деталі: Він стверджує, що постраждалих і руйнувань інфраструктури немає.

скрін з гугл mапи

Що передувало: