В России снова заявили об атаке дронов вблизи Шайковки

Власти Калужской области России заявляют о сбитии дронов вблизи села Шайковка, неподалеку от которого расположен одноименный аэродром.

Источник: губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram

Прямая речь: "Днем на территории Кировского района, вблизи с. Шайковка, силами ПВО было уничтожено два БПЛА".

Детали: Он утверждает, что пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

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