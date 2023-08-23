В России снова заявили об атаке дронов вблизи Шайковки
Среда, 23 августа 2023, 14:57
Власти Калужской области России заявляют о сбитии дронов вблизи села Шайковка, неподалеку от которого расположен одноименный аэродром.
Источник: губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram
Прямая речь: "Днем на территории Кировского района, вблизи с. Шайковка, силами ПВО было уничтожено два БПЛА".
Детали: Он утверждает, что пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Что предшествовало:
- 21 августа российские Telegram-каналы сообщили о попытке атаки дроном ВСУ аэродрома в Калужской области утром.
- Там, как утверждают Telegram-каналы, повреждения получил самолет, который не используется.
- Губернатор региона утверждает, что на территории Кировского района была отражена атака БПЛА и что пострадавших и других разрушений инфраструктуры якобы нет.
- Позже источники УП в ГУР подтвердили, что в результате атак на аэродромы "Сольцы" и "Шайковка" были полностью уничтожены два самолета.