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В России снова заявили об атаке дронов вблизи Шайковки

Татьяна ЛозовенкоСреда, 23 августа 2023, 14:57
В России снова заявили об атаке дронов вблизи Шайковки
Иллюстративное фото аэродрома Шайковка: TWITTER.COM/AVIATION_INTEL

Власти Калужской области России заявляют о сбитии дронов вблизи села Шайковка, неподалеку от которого расположен одноименный аэродром.

Источник: губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram

Прямая речь: "Днем на территории Кировского района, вблизи с. Шайковка, силами ПВО было уничтожено два БПЛА".

Детали: Он утверждает, что пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

 
скрин с гугл карты

Что предшествовало:

  • 21 августа российские Telegram-каналы сообщили о попытке атаки дроном ВСУ аэродрома в Калужской области утром.
  • Там, как утверждают Telegram-каналы, повреждения получил самолет, который не используется.
  • Губернатор региона утверждает, что на территории Кировского района была отражена атака БПЛА и что пострадавших и других разрушений инфраструктуры якобы нет.
  • Позже источники УП в ГУР подтвердили, что в результате атак на аэродромы "Сольцы" и "Шайковка" были полностью уничтожены два самолета.

Темы: Росcияаэродромбеспилотники
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