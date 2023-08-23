Буданов рассказал, сколько бомбардировщиков Ту-22М3 осталось в РФ
Последние операции против российских стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 помогли сократить возможности России наносить удары по Украине ракетами Х-22.
Источник: руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью Радио Свобода
Детали: Руководитель ГУР заявил, что всего в воздушных операциях против Украины участвуют 436 российских самолетов.
Прямая речь Буданова: "Это много. Но если вы спросите, сколько среди них Ту-22, то это единицы будут. Ту-22 у них исправных оставалось около 31, теперь 29 − и минус два еще тех, которые на ремонте будут находиться, то есть 27. То есть не так много тех, которые на самом деле летают".
Детали: Он добавил, что во время операций на российских военных аэродромах Сольцы (Нижегородская область) и Шайковка (Калужская область) полностью уничтожены два самолета и еще два повреждены.
Буданов отметил, что два поврежденных оккупанты со временем отремонтируют, и "это тоже надо понимать".
Он также добавил, что разведке известно, кто уничтожил и повредил вражеские самолеты.
"Это люди, которые с территории Российской Федерации выполнили определенные задачи", − подытожил руководитель ГУР.
Предыстория:
- 21 августа российские Telegram-каналы сообщили о попытке атаки дроном ВСУ аэродрома в Калужской области. Там, как утверждали Telegram-каналы, повреждения получил самолет, который не используется. Губернатор региона заявлял, что на территории Кировского района была отражена атака БПЛА и что пострадавших и других разрушений инфраструктуры якобы нет.
- 19 августа беспилотники атаковали военный аэродром в Новгородской области РФ, сообщалось о повреждении по меньшей мере одного самолета.
- Позже СМИ сообщили, что в результате атаки беспилотников на аэродром Украина впервые смогла полностью уничтожить стратегический ядерный бомбардировщик Вооруженных сил РФ.
- Источник УП в разведке сообщил, что в результате атак по аэродромам "Сольцы" и "Шайковка" были полностью уничтожены два стратегических бомбардировщика Ту-22М3, еще два самолета незначительно повреждены.