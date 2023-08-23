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Буданов рассказал, сколько бомбардировщиков Ту-22М3 осталось в РФ

Ирина БалачукСреда, 23 августа 2023, 23:51
Буданов рассказал, сколько бомбардировщиков Ту-22М3 осталось в РФ
Стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Фото russianplanes.net

Последние операции против российских стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 помогли сократить возможности России наносить удары по Украине ракетами Х-22.

Источник: руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью Радио Свобода

Детали: Руководитель ГУР заявил, что всего в воздушных операциях против Украины участвуют 436 российских самолетов.

Прямая речь Буданова: "Это много. Но если вы спросите, сколько среди них Ту-22, то это единицы будут. Ту-22 у них исправных оставалось около 31, теперь 29 − и минус два еще тех, которые на ремонте будут находиться, то есть 27. То есть не так много тех, которые на самом деле летают".

Детали: Он добавил, что во время операций на российских военных аэродромах Сольцы (Нижегородская область) и Шайковка (Калужская область) полностью уничтожены два самолета и еще два повреждены.

Буданов отметил, что два поврежденных оккупанты со временем отремонтируют, и "это тоже надо понимать".

Он также добавил, что разведке известно, кто уничтожил и повредил вражеские самолеты.

"Это люди, которые с территории Российской Федерации выполнили определенные задачи", − подытожил руководитель ГУР.

Предыстория:

  • 21 августа российские Telegram-каналы сообщили о попытке атаки дроном ВСУ аэродрома в Калужской области. Там, как утверждали Telegram-каналы, повреждения получил самолет, который не используется. Губернатор региона заявлял, что на территории Кировского района была отражена атака БПЛА и что пострадавших и других разрушений инфраструктуры якобы нет.
  • 19 августа беспилотники атаковали военный аэродром в Новгородской области РФ, сообщалось о повреждении по меньшей мере одного самолета.
  • Позже СМИ сообщили, что в результате атаки беспилотников на аэродром Украина впервые смогла полностью уничтожить стратегический ядерный бомбардировщик Вооруженных сил РФ.
  • Источник УП в разведке сообщил, что в результате атак по аэродромам "Сольцы" и "Шайковка" были полностью уничтожены два стратегических бомбардировщика Ту-22М3, еще два самолета незначительно повреждены.

     

Темы: БудановразведкаРосcияавиа
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