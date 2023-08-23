Буданов рассказал, сколько бомбардировщиков Ту-22М3 осталось в РФ

Последние операции против российских стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 помогли сократить возможности России наносить удары по Украине ракетами Х-22.

Источник: руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью Радио Свобода

Детали: Руководитель ГУР заявил, что всего в воздушных операциях против Украины участвуют 436 российских самолетов.

Прямая речь Буданова: "Это много. Но если вы спросите, сколько среди них Ту-22, то это единицы будут. Ту-22 у них исправных оставалось около 31, теперь 29 − и минус два еще тех, которые на ремонте будут находиться, то есть 27. То есть не так много тех, которые на самом деле летают".

Детали: Он добавил, что во время операций на российских военных аэродромах Сольцы (Нижегородская область) и Шайковка (Калужская область) полностью уничтожены два самолета и еще два повреждены.

Буданов отметил, что два поврежденных оккупанты со временем отремонтируют, и "это тоже надо понимать".

Он также добавил, что разведке известно, кто уничтожил и повредил вражеские самолеты.

"Это люди, которые с территории Российской Федерации выполнили определенные задачи", − подытожил руководитель ГУР.

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