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Лукашенко привітав українців і порадив використати сусідство для припинення "конфронтації"

Олена РощінаЧетвер, 24 серпня 2023, 13:03
Лукашенко привітав українців і порадив використати сусідство для припинення конфронтації
Олександр Лукашенко, фото з Telegram "Пул первого"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову привітав український народ із Днем Незалежності та натякнув, що Білорусь може допомогти в досягненні миру, хоча сам допоміг Росії напасти на Україну та її столицю.

Джерело: Telegram-канал президента Білорусі "Пул первого"

Деталі: Лукашенко заявив, що "багато поколінь білорусів і українців століттями жили в злагоді та повазі", торгували, створювали сім'ї та виховували дітей, "разом мужньо боролися з фашизмом, відбудовували спільну державу в перші повоєнні п'ятирічки". 

За його словами, ці народи "об'єднують такі риси характеру, як працьовитість, старанність, шанобливе ставлення до старших і своїх традицій, самобутньої культури". 

Пряма мова: "Здобувши незалежність понад три десятиліття тому, обидві країни обрали самостійні шляхи свого розвитку, будівництва майбутнього, заради якого ми маємо створити безпечні можливості для гідного співіснування всього регіону. 

Ми повинні використати цінність нашого сусідства заради припинення конфронтації. Білоруська сторона готова зробити для цього все необхідне і навіть більше. Вірю в те, що нам це під силу".

Деталі: Лукашенко побажав усім жителям України, щоб "дуже скоро" на їхній землі "запанував безцінний і такий потрібний усім людям доброї волі мир".

Передісторія: 

  • У 2022 році Олександр Лукашенко надав Володимиру Путіну територію Білорусі для наступу на Україну, таким чином він став спільником РФ у війні, хоча білоруська армія не воює. 
  • У серпні минулого року Лукашенко не посоромився побажати українцям мирного неба і толерантності в День Незалежності. 
  • Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк назвав привітання з Днем Незалежності від Лукашенка клоунадою, яка матиме наслідки.
  • Міністерство оборони України відповіло, що як "подарунок" із Білорусії по Україні знову було випущено ракети, і побажало Лукашенку "такого ж мирного неба... і возз'єднання з його добрими друзями Хусейном і Каддафі".

Теми: ЛукашенкоБілорусьУкраїнасвяткування
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