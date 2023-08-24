Лукашенко поздравил украинцев и посоветовал использовать соседство для прекращения "конфронтации" 

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова поздравил украинский народ с Днем Независимости и намекнул, что Беларусь может помочь в достижении мира, хотя сам помог России напасть на Украину и ее столицу.

Источник: Telegram-канал президента Беларуси "Пул первого"

Детали: Лукашенко заявил, что "многие поколения белорусов и украинцев столетиями жили в согласии и уважении", торговали, создавали семьи и воспитывали детей, "вместе мужественно боролись с фашизмом, отстраивали общее государство в первые послевоенные пятилетки".

По его словам, эти народы "объединяют такие черты характера, как трудолюбие, усердие, уважительное отношение к старшим и своим традициям, самобытной культуре".

Прямая речь: "Получив независимость более трех десятилетий тому назад, обе страны выбрали самостоятельные пути своего развития, строительства будущего, ради которого мы должны создать безопасные возможности для достойного сосуществования всего региона.

Мы должны использовать ценность нашего соседства ради прекращения конфронтации. Белорусская сторона готова сделать для этого все необходимое и даже больше. Верю в то, что нам это по силам".

Детали: Лукашенко пожелал всем жителям Украины, чтобы "в очень скором времени" на их земле "воцарился бесценный и такой нужный всем людям доброй воли мир".

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