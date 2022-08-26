Міноборони відповіло Лукашенку: Бажаємо такого ж "мирного неба", як в Україні

Міністерство оборони України відповіло на цинічне привітання самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з Днем Незалежності України.

Джерело: Міноборони у Twitter

Дослівно Міноборони: "У наш День Незалежності диктатор Лукашенко привітав Україну і побажав нам мирного неба... як подарунок з Білорусі по Україні знову були випущені ракети".

Yesterday, on our Independence Day, the dictator Lukashenko congratulated Ukraine and wished us a peaceful sky... as a "gift" missiles were again fired from Belarus to Ukraine.

We wish Lukashenko the same peaceful sky… and reunification with his good friends Hussein & Gaddafi. August 25, 2022

Деталі: У відомстві додали, що бажають "Лукашенку такого ж мирного неба... і возз'єднання з його добрими друзями Хусейном та Каддафі".

Передісторія:

Вранці 24 серпня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який надав територію своєї країни для наступу росіян на Україну та став спільником Володимира Путіна у війні, привітав народ України із Днем Незалежності.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав привітання з Днем Незалежності від самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка клоунадою, яка матиме наслідки.