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Міноборони відповіло Лукашенку: Бажаємо такого ж "мирного неба", як в Україні

Ірина БалачукП'ятниця, 26 серпня 2022, 10:48
Лукашенко. Фото з president.gov.by

Міністерство оборони України відповіло на цинічне привітання самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з Днем Незалежності України.

Джерело: Міноборони у Twitter

Дослівно Міноборони: "У наш День Незалежності диктатор Лукашенко привітав Україну і побажав нам мирного неба... як подарунок з Білорусі по Україні знову були випущені ракети".

Деталі: У відомстві додали, що бажають "Лукашенку такого ж мирного неба... і возз'єднання з його добрими друзями Хусейном та Каддафі".

Передісторія:

  • Вранці 24 серпня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який надав територію своєї країни для наступу росіян на Україну та став спільником Володимира Путіна у війні, привітав народ України із Днем Незалежності.
  • Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав привітання з Днем Незалежності від самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка клоунадою, яка матиме наслідки.

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Теми: МіноборониЛукашенкоДень Незалежностівійна
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