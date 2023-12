Міноборони відповіло Лукашенку: Бажаємо такого ж "мирного неба", як в Україні

Міністерство оборони України відповіло на цинічне привітання самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з Днем Незалежності України.

Джерело: Міноборони у Twitter

Дослівно Міноборони: "У наш День Незалежності диктатор Лукашенко привітав Україну і побажав нам мирного неба... як подарунок з Білорусі по Україні знову були випущені ракети".

Реклама:

Yesterday, on our Independence Day, the dictator Lukashenko congratulated Ukraine and wished us a peaceful sky... as a "gift" missiles were again fired from Belarus to Ukraine.

We wish Lukashenko the same peaceful sky… and reunification with his good friends Hussein & Gaddafi.