Вагнерівці поки залишаються у Білорусі – Гаюн
Моніторингова група "Беларускі Гаюн" наразі не фіксує виведення найманців ПВК "Вагнер" з території їхньої бази у Білорусі.
Джерело: "Беларускі Гаюн"
Дослівно: "Наразі моніторингова група "Беларускі Гаюн" не фіксує виведення сил найманців з їхньої головної бази в Білорусі - табору в селі Ціль Осиповицького району. При цьому вчора ввечері в околицях табору фіксувалися перебої в роботі інтернету".
Деталі: Згідно з даними супутникових знімків від 15 серпня, у польовому таборі в селі Ціль спостерігалося незначне збільшення техніки. Також із 28 липня до 15 серпня в таборі було розібрано близько 35 наметів із майже 300.
Загалом моніторингова група повідомляє, що ситуація на території табору не статична і постійно змінюється.
Увечері 23 серпня внаслідок авіакатастрофи загинув власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, а також низка ключових фігур ПВК.
Одразу після інформації про загибель Пригожина почала поширюватися версія, що загибель керівництва ПВК "Вагнер" може призвести до ліквідації структури ПВК як такої і, відповідно, виведення найманців із Білорусі.
Передісторія:
- Надвечір 23 серпня у Тверській області Росії розбився невеликий літак, Росавіація стверджувала, що серед пасажирів значився ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.
- Наближений до ПВК "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone стверджує, що літак Євгенія Пригожина збили вогнем із ППО. Також пишуть, що як версію катастрофи літака Пригожина розглядають теракт на борту.
- Наближений до ПВК "Вагнер" Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" повідомив, що тіла Пригожина та його заступника Уткіна виявили й упізнали, Grey Zone додав, що "Пригожин загинув унаслідок дій зрадників Росії".
- Росавіація опублікувала повний список пасажирів літака, що розбився у Тверській області надвечір 23 серпня, у ньому вказаний і ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.