Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вагнерівці поки залишаються у Білорусі – Гаюн

Альона Мазуренко Четвер, 24 серпня 2023, 13:02
Вагнерівці поки залишаються у Білорусі – Гаюн
ФОТО З TELEGRAM-КАНАЛУ СИРЕНА

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" наразі не фіксує виведення найманців ПВК "Вагнер" з території їхньої бази у Білорусі. 

Джерело: "Беларускі Гаюн"

Дослівно: "Наразі моніторингова група "Беларускі Гаюн" не фіксує виведення сил найманців з їхньої головної бази в Білорусі - табору в селі Ціль Осиповицького району. При цьому вчора ввечері в околицях табору фіксувалися перебої в роботі інтернету".

Деталі: Згідно з даними супутникових знімків від 15 серпня, у польовому таборі в селі Ціль спостерігалося незначне збільшення техніки. Також із 28 липня до 15 серпня в таборі було розібрано близько 35 наметів із майже 300.

Загалом моніторингова група повідомляє, що ситуація на території табору не статична і постійно змінюється.

Увечері 23 серпня внаслідок авіакатастрофи загинув власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, а також низка ключових фігур ПВК.

Одразу після інформації про загибель Пригожина почала поширюватися версія, що загибель керівництва ПВК "Вагнер" може призвести до ліквідації структури ПВК як такої і, відповідно, виведення найманців із Білорусі.

Передісторія:

Теми: ВагнерПригожинБілорусьвбивство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шурма назвав Коломойського замовником розслідування Bihus.Info, там відповіли

Слід Авакова: журналісти з’ясували, хто володіє Telegram-каналом "Труха"

Зеленський звільнив голову Донецької ОВА Кириленка

МЗС відреагувало на слова Путіна про єврейське походження Зеленського

Блінкен у середу приїде до Києва – ЗМІ

Російський пілот, який перегнав в Україну Мі-8, отримає пів мільйона доларів

Усі новини...
Вагнер
У Британії вважають, що катастрофу з Пригожиним підлаштувала ФСБ
Після катастрофи літака Пригожина вагнерівці намагаються виїхати з Білорусі в РФ – спротив
Групу Вагнера у Британії визнають терористичною організацією незабаром – ЗМІ
Останні новини
21:31
Економічні новини 5 вересня: повернення обов’язкового декларування для чиновників та підозра Фрідману
21:13
Кулеба пояснив, чому не можна домовлятися про мир з Путіним: Нема довіри
21:02
У Києві вимкнули газ 15 тисячам мешканців: кияни заявлють про шантаж зі сторони "Київгазу"
20:59
Шурма назвав Коломойського замовником розслідування Bihus.Info, там відповіли
20:36
Слід Авакова: журналісти з’ясували, хто володіє Telegram-каналом "Труха"
20:34
інформатикаНайдорожчі стадіони в час війни: на які арени витратили найбільше бюджетних коштів
20:31
Зеленський звільнив голову Донецької ОВА Кириленка
20:25
Уряд схвалив законопроєкт, який скасовує мораторій на проведення податкових перевірок
20:18
Арахамія обіцяє, що його, керівництва Ради та багатьох колег декларації будуть відкритими
20:18
СБУ підозрює членів Нацкомісії з цінних паперів у лобіюванні інтересів "Фрідом Фінанс"
Усі новини...
Реклама: