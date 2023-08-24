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Вагнерівці поки залишаються у Білорусі – Гаюн

Альона Мазуренко Четвер, 24 серпня 2023, 13:02
Вагнерівці поки залишаються у Білорусі – Гаюн
ФОТО З TELEGRAM-КАНАЛУ СИРЕНА

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" наразі не фіксує виведення найманців ПВК "Вагнер" з території їхньої бази у Білорусі. 

Джерело: "Беларускі Гаюн"

Дослівно: "Наразі моніторингова група "Беларускі Гаюн" не фіксує виведення сил найманців з їхньої головної бази в Білорусі - табору в селі Ціль Осиповицького району. При цьому вчора ввечері в околицях табору фіксувалися перебої в роботі інтернету".

Деталі: Згідно з даними супутникових знімків від 15 серпня, у польовому таборі в селі Ціль спостерігалося незначне збільшення техніки. Також із 28 липня до 15 серпня в таборі було розібрано близько 35 наметів із майже 300.

Загалом моніторингова група повідомляє, що ситуація на території табору не статична і постійно змінюється.

Увечері 23 серпня внаслідок авіакатастрофи загинув власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, а також низка ключових фігур ПВК.

Одразу після інформації про загибель Пригожина почала поширюватися версія, що загибель керівництва ПВК "Вагнер" може призвести до ліквідації структури ПВК як такої і, відповідно, виведення найманців із Білорусі.

Передісторія:

Теми: ВагнерПригожинБілорусьвбивство
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