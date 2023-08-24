Вагнеровцы пока остаются в Беларуси – Гаюн
Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" пока не фиксирует вывода наемников ЧВК "Вагнер" с территории их базы в Беларуси.
Источник: "Беларускі Гаюн"
Дословно: "Сейчас мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" не фиксирует вывода сил наемников с их главной базы в Беларуси - лагеря в селе Циль Осиповичского района. При этом вчера вечером в окрестностях лагеря фиксировались перебои в работе интернета".
Детали: Согласно данным спутниковых снимков от 15 августа, в полевом лагере в селе Циль наблюдалось незначительное увеличение техники. Также с 28 июля по 15 августа в лагере было разобрано около 35 палаток из почти 300.
В целом мониторинговая группа сообщает, что ситуация на территории лагеря не статична и постоянно меняется.
Вечером 23 августа в результате авиакатастрофы погиб владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, а также ряд ключевых фигур ЧВК.
Сразу после информации о гибели Пригожина начала распространяться версия, что гибель руководства ЧВК "Вагнер" может привести к ликвидации структуры ЧВК как таковой и, соответственно, выводу наемников из Беларуси.
Предыстория:
- Под вечер 23 августа в Тверской области России разбился небольшой самолет, Росавиация утверждает, что среди пассажиров значился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
- Приближенный к ЧВК "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone утверждал, что самолет Евгения Пригожина был сбит огнем из ПВО. Также пишут, что в качестве версии крушения самолета Пригожина рассматривается теракт на борту.
- Приближенный к ЧВК "Вагнер" Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" сообщил, что тела Пригожина и Уткина обнаружили и опознали, Grey Zone добавил, что "Пригожин погиб в результате действий предателей России".
- Росавиация опубликовала полный список пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области под вечер 23 августа, в нем указан и главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.