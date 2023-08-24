Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Вагнеровцы пока остаются в Беларуси – Гаюн

Алена МазуренкоЧетверг, 24 августа 2023, 13:02
Вагнеровцы пока остаются в Беларуси – Гаюн
ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА СИРЕНА

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" пока не фиксирует вывода наемников ЧВК "Вагнер" с территории их базы в Беларуси.

Источник: "Беларускі Гаюн"

Дословно: "Сейчас мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" не фиксирует вывода сил наемников с их главной базы в Беларуси - лагеря в селе Циль Осиповичского района. При этом вчера вечером в окрестностях лагеря фиксировались перебои в работе интернета".

Детали: Согласно данным спутниковых снимков от 15 августа, в полевом лагере в селе Циль наблюдалось незначительное увеличение техники. Также с 28 июля по 15 августа в лагере было разобрано около 35 палаток из почти 300.

В целом мониторинговая группа сообщает, что ситуация на территории лагеря не статична и постоянно меняется.

Вечером 23 августа в результате авиакатастрофы погиб владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, а также ряд ключевых фигур ЧВК.

Сразу после информации о гибели Пригожина начала распространяться версия, что гибель руководства ЧВК "Вагнер" может привести к ликвидации структуры ЧВК как таковой и, соответственно, выводу наемников из Беларуси.

Предыстория: 

Темы: ВагнерПригожинБеларусьубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шурма назвал Коломойского заказчиком расследования Bihus.Info, там ответили

Зеленский уволил главу Донецкой ОВА Кириленко

МИД отреагировал на слова Путина о еврейском происхождении Зеленского

Блинкен в среду приедет в Киев - СМИ

Российский пилот, который перегнал в Украину Ми-8, получит полмиллиона долларов

Рада вернула обязательное декларирование для чиновников, но реестр откроют через год

Все новости...
Вагнер
В Британии считают, что катастрофу с Пригожиным подстроила ФСБ
После катастрофы самолета Пригожина вагнеровцы пытаются выехать из Беларуси в РФ – сопротивление
Группу Вагнера в Британии признают террористической организацией вскоре – СМИ
Последние новости
21:31
Экономические новости 5 сентября: возвращение обязательного декларирования для чиновников и подозрение Фридману
21:13
Кулеба объяснил, почему нельзя договариваться о мире с Путиным: Нет доверия
21:02
В Киеве выключили газ 15 тысячам жителей: киевляне заявят о шантаже со стороны "Киевгаза"
20:59
Шурма назвал Коломойского заказчиком расследования Bihus.Info, там ответили
20:36
След Авакова: журналисты выяснили, кто владеет Telegram-каналом "Труха"
20:34
информатикаСамые дорогие стадионы во время войны: на какие арены потратили больше всего бюджетных средств
20:31
Зеленский уволил главу Донецкой ОВА Кириленко
20:25
Правительство одобрило законопроект, отменяющий мораторий на проведение налоговых проверок
20:18
Арахамия обещает, что его, руководства Рады и многих коллег декларации будут открытыми
20:18
СБУ подозревает членов Нацкомиссии по ценным бумагам в лоббировании интересов "Фридом Финанс"
Все новости...
Реклама: