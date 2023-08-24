Вагнеровцы пока остаются в Беларуси – Гаюн

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" пока не фиксирует вывода наемников ЧВК "Вагнер" с территории их базы в Беларуси.

Источник: "Беларускі Гаюн"

Дословно: "Сейчас мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" не фиксирует вывода сил наемников с их главной базы в Беларуси - лагеря в селе Циль Осиповичского района. При этом вчера вечером в окрестностях лагеря фиксировались перебои в работе интернета".

Детали: Согласно данным спутниковых снимков от 15 августа, в полевом лагере в селе Циль наблюдалось незначительное увеличение техники. Также с 28 июля по 15 августа в лагере было разобрано около 35 палаток из почти 300.

В целом мониторинговая группа сообщает, что ситуация на территории лагеря не статична и постоянно меняется.

Вечером 23 августа в результате авиакатастрофы погиб владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, а также ряд ключевых фигур ЧВК.

Сразу после информации о гибели Пригожина начала распространяться версия, что гибель руководства ЧВК "Вагнер" может привести к ликвидации структуры ЧВК как таковой и, соответственно, выводу наемников из Беларуси.

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