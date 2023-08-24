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У ГУР розкрили нові деталі спецоперації в Криму

Євген КізіловЧетвер, 24 серпня 2023, 17:54
У ГУР розкрили нові деталі спецоперації в Криму
Мис Тарханкут, Крим, фото krym4you

В результаті висадки українського десанту біля населеного пункту Маяк в окупованому Криму, українські військові пошкодили чотири швидкохідні катери та знищили щонайменше 30 росіян.

Джерело: речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі "Суспільному"

Деталі: Видання звертає увагу, що згідно з інтерактивною картою військових об’єктів Криму, саме у селі Маяк знаходиться база 3-го радіотехнічного полку у складі радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил РФ.

Також на Тарханкутському півострові в Криму розташований радіолокаційний вузол РЛК "Небо-М" та РЛС "Каста-2Е2". По периметру підготовлено позиції для ППО.

Що передувало:

  • Зранку "Крим.Реалії" із посиланням на місцевих жителів та джерела в розвідці повідомили, що на мисі Тарханкут в окупованому Криму вранці стався бій за участю плавзасобів та авіації. Бій, за інформацією ЗМІ, був біля села Маяк.
  • Telegram-канал Baza стверджує, що лунали гучні простріли, які чули в кемпінгу в Оленівці, що неподалік Маяка. Коли люди вийшли подивитися, то за 10 метрів від берега вони побачили два гумові човни, у яких перебувало приблизно 10 осіб. Потім пролунало ще кілька пострілів, але вже з автоматичної зброї. Люди на човнах попливли. 
  • Пізніше у ГУР підтвердили, що підрозділи української розвідки здійснили висадку на півострові в межах спецоперації, яка проводиться спільно з ВМС.
  • ГУРівці опублікували відео, на якому, як стверджується, в Криму піднімають український стяг.

Теми: Кримрозвідкавійна
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