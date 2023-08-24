В ГУР раскрыли новые детали спецоперации в Крыму

В результате высадки украинского десанта возле населенного пункта Маяк в оккупированном Крыму украинские военные повредили четыре быстроходных катера и уничтожили не менее 30 россиян.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии "Суспільному"

Детали: Издание обращает внимание, что согласно интерактивной карте военных объектов Крыма, именно в селе Маяк находится база 3-го радиотехнического полка в составе радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ.

Также на Тарханкутском полуострове в Крыму расположен радиолокационный узел РЛК "Небо-М" и РЛС "Каста-2Е2". По периметру подготовлены позиции для ПВО.

Что предшествовало: