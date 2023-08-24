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В ГУР раскрыли новые детали спецоперации в Крыму

Евгений КизиловЧетверг, 24 августа 2023, 17:54
В ГУР раскрыли новые детали спецоперации в Крыму
Мыс Тарханкут, Крым, фото krym4you

В результате высадки украинского десанта возле населенного пункта Маяк в оккупированном Крыму украинские военные повредили четыре быстроходных катера и уничтожили не менее 30 россиян.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии "Суспільному"

Детали: Издание обращает внимание, что согласно интерактивной карте военных объектов Крыма, именно в селе Маяк находится база 3-го радиотехнического полка в составе радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ.

Также на Тарханкутском полуострове в Крыму расположен радиолокационный узел РЛК "Небо-М" и РЛС "Каста-2Е2". По периметру подготовлены позиции для ПВО.

Что предшествовало:

  • Утром "Крым.Реалии" со ссылкой на местных жителей и источники в разведке сообщили, что на мысе Тарханкут в оккупированном Крыму утром произошел бой с участием плавсредств и авиации. Бой, по информации СМИ, был возле села Маяк.
  • Telegram-канал Baza утверждает, что раздавались громкие прострелы, которые слышали в кемпинге в Еленовке, что неподалеку Маяка. Когда люди вышли посмотреть, то в 10 метрах от берега они увидели две резиновые лодки, в которых находилось около 10 человек. Затем прозвучало еще несколько выстрелов, но уже из автоматического оружия. Люди на лодках уплыли.
  • Позже в ГУР подтвердили, что подразделения украинской разведки осуществили высадку на полуострове в рамках спецоперации.
  • ГУРовцы опубликовали видео, на котором, как утверждается, в Крыму поднимают украинский флаг.

Темы: Крымразведкавойна
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