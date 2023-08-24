Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський про залишок "вагнерівців": Ніхто не знає, для кого це страшніше

Олена РощінаЧетвер, 24 серпня 2023, 18:21
Зеленський про залишок вагнерівців: Ніхто не знає, для кого це страшніше
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський вважає, що найманці групи "Вагнер" без свого ватажка можуть становити загрозу і для Росії з Білоруссю.

Джерело: Володимир Зеленський на пресконференції з прем'єром Норвегії в Києві, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Зеленського: "Я вважаю, що нам наші воїни показали, що це (ПВК "Вагнер" – ред.) такий самий ворог. 

Напевно, 20 тисяч, – по-моєму, це те, що залишилося від "вагнерівців", – 20 тисяч неконтрольованих людей. Тут треба подумати, для кого це страшніше: для України, для Білорусі, для Польщі, а може, для Росії. Ніхто не знає".

Деталі: Коментуючи ймовірну загибель ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина, президент України зазначив, що є "суд у Гаазі або Божий суд, а у Росії є альтернатива – президент Путін".

Таким чином Зеленський натякнув, що Путін "покарав" Пригожина за невдалу спробу заколоту, здійснену в червні. 

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна не має жодного відношення до загибелі в Росії ватажка найманців ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина і додав: "Усі розуміють, хто стосунок має".

Передісторія:

  • Після заколоту частина "Вагнера" на чолі з Пригожиним осіла в Білорусі у наметовому таборі. Нібито Олександр Лукашенко особисто переконав Євгенія Пригожина розвернути сили "Вагнера" від Москви і зупинити кровопролиття. "Найманців" у Росії не стали карати. 
  • Пригожин продовжив літати в Росію. Але після його візиту в Африку й повернення в РФ літак Пригожина упав, усі 10 людей, які були на борту, загинули.

Теми: ЗеленськийВагнерРосіяПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський призначив нового представника у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Усі новини...
Зеленський
Три країни погодилися надати Україні F-16 – Зеленський підтвердив
Португалія навчатиме українських пілотів на F-16 – Зеленський
Зеленський про смерть Пригожина: Ми не маємо до цього стосунку
Останні новини
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитуванння
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
10:47
Blue Origin Безоса запустила першу ракету після аварії у вересні 2022 року
10:46
Реформи за мільярди: що Україна пообіцяла МВФ зробити у 2024 році
10:44
Зеленський призначив нового представника у Раді
10:40
Курс валют на 20 грудня: гривня продовжує слабнути щодо долара та євро
10:31
США домовляються з Японією про ракети для ЗРК Patriot, щоб допомогти Україні – WP
10:25
Toshiba виключили з лістингу на Токійській біржі
Усі новини...
Реклама: