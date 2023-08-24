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Зеленський про залишок "вагнерівців": Ніхто не знає, для кого це страшніше

Олена РощінаЧетвер, 24 серпня 2023, 18:21
Зеленський про залишок вагнерівців: Ніхто не знає, для кого це страшніше
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський вважає, що найманці групи "Вагнер" без свого ватажка можуть становити загрозу і для Росії з Білоруссю.

Джерело: Володимир Зеленський на пресконференції з прем'єром Норвегії в Києві, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Зеленського: "Я вважаю, що нам наші воїни показали, що це (ПВК "Вагнер" – ред.) такий самий ворог. 

Напевно, 20 тисяч, – по-моєму, це те, що залишилося від "вагнерівців", – 20 тисяч неконтрольованих людей. Тут треба подумати, для кого це страшніше: для України, для Білорусі, для Польщі, а може, для Росії. Ніхто не знає".

Деталі: Коментуючи ймовірну загибель ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина, президент України зазначив, що є "суд у Гаазі або Божий суд, а у Росії є альтернатива – президент Путін".

Таким чином Зеленський натякнув, що Путін "покарав" Пригожина за невдалу спробу заколоту, здійснену в червні. 

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна не має жодного відношення до загибелі в Росії ватажка найманців ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина і додав: "Усі розуміють, хто стосунок має".

Передісторія:

  • Після заколоту частина "Вагнера" на чолі з Пригожиним осіла в Білорусі у наметовому таборі. Нібито Олександр Лукашенко особисто переконав Євгенія Пригожина розвернути сили "Вагнера" від Москви і зупинити кровопролиття. "Найманців" у Росії не стали карати. 
  • Пригожин продовжив літати в Росію. Але після його візиту в Африку й повернення в РФ літак Пригожина упав, усі 10 людей, які були на борту, загинули.

Теми: ЗеленськийВагнерРосіяПутін
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