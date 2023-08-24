Зеленський про залишок "вагнерівців": Ніхто не знає, для кого це страшніше

Президент України Володимир Зеленський вважає, що найманці групи "Вагнер" без свого ватажка можуть становити загрозу і для Росії з Білоруссю.

Джерело: Володимир Зеленський на пресконференції з прем'єром Норвегії в Києві, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Зеленського: "Я вважаю, що нам наші воїни показали, що це (ПВК "Вагнер" – ред.) такий самий ворог.

Напевно, 20 тисяч, – по-моєму, це те, що залишилося від "вагнерівців", – 20 тисяч неконтрольованих людей. Тут треба подумати, для кого це страшніше: для України, для Білорусі, для Польщі, а може, для Росії. Ніхто не знає".

Деталі: Коментуючи ймовірну загибель ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина, президент України зазначив, що є "суд у Гаазі або Божий суд, а у Росії є альтернатива – президент Путін".

Таким чином Зеленський натякнув, що Путін "покарав" Пригожина за невдалу спробу заколоту, здійснену в червні.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна не має жодного відношення до загибелі в Росії ватажка найманців ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина і додав: "Усі розуміють, хто стосунок має".

Передісторія: