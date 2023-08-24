Зеленський про смерть Пригожина: Ми не маємо до цього стосунку
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має жодного відношення до загибелі в Росії ватажка найманців ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.
Джерело: "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Коли Україна зверталася до країн світу щодо літаків – ми не це мали на увазі. Ми хотіли підтримки, хоча це в певному сенсі також допоможе. Ми не маємо до цього стосунку. Усі розуміють, хто стосунок має".
Деталі: Про це президент сказав 24 серпня журналістам у Києві.
За словами Зеленського, смерть терориста теж у якомусь сенсі допоможе Україні.
Таким чином глава держави натякнув, що до смерті ватажка найманців причетне керівництво РФ на чолі із диктатором Володимиром Путіним.
Зокрема, у британських військових колах вважають найімовірнішою версією, що за падінням літака засновника групи найманців "Вагнер" Євгенія Пригожина стоїть служба безпеки Російської Федерації.
Передісторія:
- Катастрофа одного з літаків Пригожина (Embraer Legacy 600) сталася 23 серпня в селі Куженкіне у Тверській області РФ. Літак летів із Москви до Санкт-Петербурга. Загинули 10 осіб (7 пасажирів, 2 пілоти і борпровідниця). Згідно зі списками пасажирів, на борту був Євген Пригожин і керівництво групи "Вагнер".
- Вранці 24 серпня тіла всіх 10 загиблих під час аварії літака вивезли в машинах ритуальних послуг на судмедекспертизу.
- Російські ЗМІ побачили певний символізм у тому, що катастрофа літака сталася 23 серпня − рівно через два місяці з моменту заколоту ПВК "Вагнер" (Пригожин оголосив про свій "марш справедливості" ввечері 23 червня).
- Президент США Джо Байден припустив, що президент Росії Володимир Путін може стояти за катастрофою літака у Тверській області РФ.