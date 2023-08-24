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Зеленський про смерть Пригожина: Ми не маємо до цього стосунку

Альона Мазуренко Четвер, 24 серпня 2023, 14:29
Зеленський про смерть Пригожина: Ми не маємо до цього стосунку
Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має жодного відношення до загибелі в Росії ватажка найманців ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Коли Україна зверталася до країн світу щодо літаків – ми не це мали на увазі. Ми хотіли підтримки, хоча це в певному сенсі також допоможе. Ми не маємо до цього стосунку. Усі розуміють, хто стосунок має".

Деталі: Про це президент сказав 24 серпня журналістам у Києві.

За словами Зеленського, смерть терориста теж у якомусь сенсі допоможе Україні.

Таким чином глава держави натякнув, що до смерті ватажка найманців причетне керівництво РФ на чолі із диктатором Володимиром Путіним.

Зокрема, у британських військових колах вважають найімовірнішою версією, що за падінням літака засновника групи найманців "Вагнер" Євгенія Пригожина стоїть служба безпеки Російської Федерації. 

Передісторія:

Теми: ЗеленськийПригожинвбивствоРосія
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