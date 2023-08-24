Зеленский об оставшихся "вагнеровцах": Никто не знает, для кого это страшнее

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что наемники группы "Вагнер" без своего главаря могут представлять угрозу и для России с Беларусью.

Источник: Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьером Норвегии в Киеве, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Зеленского: "Я считаю, что нам наши воины показали, что это (ЧВК "Вагнер" – ред.) такой же враг.

Наверное, 20 тысяч, – по-моему, это то, что осталось от "вагнеровцев", – 20 тысяч неконтролируемых людей. Тут надо подумать, для кого это страшнее: для Украины, для Беларуси, для Польши, а может, для России. Никто не знает".

Детали: Комментируя вероятную гибель главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, президент Украины отметил, что есть "суд в Гааге или Божий суд, а у России есть альтернатива – президент Путин".

Таким образом Зеленский намекнул, что Путин "наказал" Пригожина за неудачную попытку мятежа, совершенную в июне.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого отношения к гибели в России главаря наемников ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и добавил: "Все понимают, кто отношение имеет".

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