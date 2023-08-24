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Зеленский об оставшихся "вагнеровцах": Никто не знает, для кого это страшнее

Елена РощинаЧетверг, 24 августа 2023, 18:21
Зеленский об оставшихся вагнеровцах: Никто не знает, для кого это страшнее
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что наемники группы "Вагнер" без своего главаря могут представлять угрозу и для России с Беларусью.

Источник: Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьером Норвегии в Киеве, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Зеленского: "Я считаю, что нам наши воины показали, что это (ЧВК "Вагнер" – ред.) такой же враг. 

Наверное, 20 тысяч, – по-моему, это то, что осталось от "вагнеровцев", – 20 тысяч неконтролируемых людей. Тут надо подумать, для кого это страшнее: для Украины, для Беларуси, для Польши, а может, для России. Никто не знает".

Детали: Комментируя вероятную гибель главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, президент Украины отметил, что есть "суд в Гааге или Божий суд, а у России есть альтернатива – президент Путин".

Таким образом Зеленский намекнул, что Путин "наказал" Пригожина за неудачную попытку мятежа, совершенную в июне.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого отношения к гибели в России главаря наемников ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и добавил: "Все понимают, кто отношение имеет".

Предыстория:

  • После мятежа часть "Вагнера" во главе с Пригожиным осела в Беларуси в палаточном лагере. Якобы Александр Лукашенко лично убедил Евгения Пригожина развернуть силы "Вагнера" от Москвы и остановить кровопролитие. "Наемников" в России не стали наказывать.
  • Пригожин продолжил летать в Россию. Но после его визита в Африку и возвращения в РФ самолет Пригожина упал, все 10 человек, которые были на борту, погибли.

Темы: ЗеленскийВагнерРосcияПутин
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