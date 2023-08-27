Потрібно відновити Каховську дамбу – Зеленський

Україна буде відновлювати Каховську дамбу, зруйновану через підрив російськими загарбниками на початку червня.

Джерело: Володимир Зеленський в інтерв’ю Наталії Мосейчук, показаному в ефірі телемарафону в неділю

Пряма мова: "Відновити ми повинні Каховську дамбу. Якщо не буде подарунків – нам треба буде з вами знайти мільярд-півтора, я не знаю суму точну. Але ми повинні це зробити, тому що потрібна вода для людей, тому що не буде там життя без цієї води.

Так, ми готуємо альтернативні речі і деякі вже побудовані – але Кривий Ріг, Дніпровський регіон, Марганець… Ми знаходимо сьогоднішні рішення, але це ж не рішення глобально на все життя.

Тому такі речі, як дамба тощо ми будемо відбудовувати".

Деталі: Нещодавно міністр внутрішніх справ Ігор Клименко сказав, що Каховська ГЕС не підлягає відновленню, бо в результаті теракту росіян зруйновано 11 із 28-ми прольотів верхньої частини греблі. Про неможливість відновити ГЕС говорили і в "Укргідроенерго" в червні.

Про необхідність відновити Каховську дамбу Зеленський сказав у контексті коштів, які виділяють Україні інші держави на відновлення та допомогу.

За його словами, 50 мільярдів євро на 4 роки – це не всі кошти, які дасть Україні ЄС, бо їх не вистачить на відновлення.

Президент також сподівається, що багато кредитів буде реструктуризовано, і наголошує, що відсоток не великий.

Читайте також: Все, що потрібно знати про катастрофу на Каховській ГЕС

Каховська ГЕС – життя після моря. Наслідки підриву дамби два місяці по тому