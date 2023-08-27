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Потрібно відновити Каховську дамбу – Зеленський

Олена РощінаНеділя, 27 серпня 2023, 20:39
Потрібно відновити Каховську дамбу – Зеленський
Каховська дамба, фото Maxar Technologies via Getty Images

Україна буде відновлювати Каховську дамбу, зруйновану через підрив російськими загарбниками на початку червня. 

Джерело: Володимир Зеленський в інтерв’ю Наталії Мосейчук, показаному в ефірі телемарафону в неділю

Пряма мова: "Відновити ми повинні Каховську дамбу. Якщо не буде подарунків – нам треба буде з вами знайти мільярд-півтора, я не знаю суму точну. Але ми повинні це зробити, тому що потрібна вода для людей, тому що не буде там життя без цієї води. 

Так, ми готуємо альтернативні речі і деякі вже побудовані – але Кривий Ріг, Дніпровський регіон, Марганець… Ми знаходимо сьогоднішні рішення, але це ж не рішення глобально на все життя.

Тому такі речі, як дамба тощо ми будемо відбудовувати". 

Деталі: Нещодавно міністр внутрішніх справ Ігор Клименко сказав, що Каховська ГЕС не підлягає відновленню, бо в результаті теракту росіян зруйновано 11 із 28-ми прольотів верхньої частини греблі. Про неможливість відновити ГЕС говорили і в "Укргідроенерго" в червні.

Про необхідність відновити Каховську дамбу Зеленський сказав у контексті коштів, які виділяють Україні інші держави на відновлення та допомогу. 

За його словами, 50 мільярдів євро на 4 роки – це не всі кошти, які дасть Україні ЄС, бо їх не вистачить на відновлення. 

Президент також сподівається, що багато кредитів буде реструктуризовано, і наголошує, що відсоток не великий. 

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Каховська ГЕС – життя після моря. Наслідки підриву дамби два місяці по тому

Теми: ЗеленськийКаховська ГЕСХерсонська областьвода
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