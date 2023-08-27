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Нужно восстановить Каховскую дамбу – Зеленский

Елена РощинаВоскресенье, 27 августа 2023, 20:39
Нужно восстановить Каховскую дамбу – Зеленский
Каховская дамба, фото Maxar Technologies via Getty Images

Украина будет восстанавливать Каховскую дамбу, разрушенную из-за подрыва российскими захватчиками в начале июня. 

Источник: Владимир Зеленский в интервью Наталье Мосейчук, показанном в эфире телемарафона в воскресенье

Прямая речь: "Восстановить мы должны Каховскую дамбу. Если не будет подарков – нам надо будет с вами найти миллиард-полтора, я не знаю сумму точную. Но мы должны это сделать, потому что нужна вода для людей, потому что не будет там жизни без этой воды. 

Да, мы готовим альтернативные вещи и некоторые уже построены – но Кривой Рог, Днепровский регион, Марганец... Мы находим сегодняшние решения, но это же не решение глобально на всю жизнь.

Поэтому такие вещи, как дамба и тому подобное мы будем отстраивать". 

Детали: Недавно министр внутренних дел Игорь Клименко сказал, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению, потому что в результате теракта россиян разрушено 11 из 28-ми пролетов верхней части плотины. О невозможности восстановить ГЭС говорили и в "Укргидроэнерго" в июне.

О необходимости восстановить Каховскую дамбу Зеленский сказал в контексте средств, которые выделяют Украине другие государства на восстановление и помощь. 

По его словам, 50 миллиардов евро на 4 года – это не все средства, которые даст Украине ЕС, потому что их не хватит на восстановление. 

Президент также надеется, что многие кредиты будут реструктуризированы, и отмечает, что процент не большой. 

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Темы: ЗеленскийКаховская ГЭСХерсонская областьвода
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