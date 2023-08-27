Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Нужно восстановить Каховскую дамбу – Зеленский

Елена РощинаВоскресенье, 27 августа 2023, 20:39
Нужно восстановить Каховскую дамбу – Зеленский
Каховская дамба, фото Maxar Technologies via Getty Images

Украина будет восстанавливать Каховскую дамбу, разрушенную из-за подрыва российскими захватчиками в начале июня. 

Источник: Владимир Зеленский в интервью Наталье Мосейчук, показанном в эфире телемарафона в воскресенье

Прямая речь: "Восстановить мы должны Каховскую дамбу. Если не будет подарков – нам надо будет с вами найти миллиард-полтора, я не знаю сумму точную. Но мы должны это сделать, потому что нужна вода для людей, потому что не будет там жизни без этой воды. 

Да, мы готовим альтернативные вещи и некоторые уже построены – но Кривой Рог, Днепровский регион, Марганец... Мы находим сегодняшние решения, но это же не решение глобально на всю жизнь.

Поэтому такие вещи, как дамба и тому подобное мы будем отстраивать". 

Детали: Недавно министр внутренних дел Игорь Клименко сказал, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению, потому что в результате теракта россиян разрушено 11 из 28-ми пролетов верхней части плотины. О невозможности восстановить ГЭС говорили и в "Укргидроэнерго" в июне.

О необходимости восстановить Каховскую дамбу Зеленский сказал в контексте средств, которые выделяют Украине другие государства на восстановление и помощь. 

По его словам, 50 миллиардов евро на 4 года – это не все средства, которые даст Украине ЕС, потому что их не хватит на восстановление. 

Президент также надеется, что многие кредиты будут реструктуризированы, и отмечает, что процент не большой. 

Читайте также: Все, что нужно знать о катастрофе на Каховской ГЭС

Каховская ГЭС – жизнь после моря. Последствия подрыва дамбы два месяца спустя

Темы: ЗеленскийКаховская ГЭСХерсонская областьвода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Российские "Шахеды" упали и взорвались на территории Румынии − МИД

Резников подал заявление об отставке. Умеров готовится заменить его

Пилот Кузьминов, который перевез в Украину Ми-8, призывает россиян следовать его примеру

Зеленский призвал Раду принять законопроекты для открытия переговоров с ЕС

Коломойский фигурирует в материалах следствия как гражданин Израиля и Кипра – Лещенко

Резников: Стандарты НАТО - не главное для принятия в Альянс

Все новости...
Зеленский
Украина будет страной номер один в области military tech – президент
Зеленский: Нельзя прикрывать неуплату налогов помощью ВСУ
Президент анонсировал решения для усиления украинских воинов
Последние новости
12:32
Глава АМКУ Пищанская покидает должность, поскольку готовится ее назначение в ФГИУ - депутат
11:58
Прокуратура ведет тяжбу с Приватбанком за земли в Буковеле
11:55
Румыния отрицает, что российские "Шахеды" взорвались на ее территории
11:53
Пограничники фиксировали детонацию двух "Шахедов" в Румынии и проинформировали коллег
11:28
фотоВСУ будут использовать дроны SAKER SCOUT с искусственным интеллектом
11:18
На Волыни собака во время грозы залезла в авто чужих людей: помогали спасатели
11:15
На этой неделе суды рассмотрят три дела с участием Коломойского и Боголюбова против Приватбанка
11:02
фото Российские "Шахеды" упали и взорвались на территории Румынии − МИД
11:00
В Бундестаге заявили, что единственный, кто блокирует поставку Taurus Украине – это Шольц
10:45
Несмотря на войну, в Украине наблюдается рост предпринимательства
Все новости...
Реклама: