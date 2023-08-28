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"Відмили" майже 700 тисяч – поліція підозрює керівництво ТЦК на Харківщині

"Українська правда"Понеділок, 28 серпня 2023, 15:59
Відмили майже 700 тисяч – поліція підозрює керівництво ТЦК на Харківщині
на Харківщині повідомили підозри керівництву ТЦК. Фото: Національна поліція України

На Харківщині повідомили про підозру службовим особам одного з Територіального центру комплектування за нарахування майже 700 тисяч гривень фіктивній працівниці.

Джерело: Національна поліція України

Деталі: За даними слідства, до правопорушення причетні начальник районного ТЦК та начальник відділу кадрового забезпечення цієї ж установи.

На початку березня 2022 року керівник військкомату мобілізував жінку-підприємця, втім жінка службу не проходила, а кошти нараховувались незаконно.

Дослівно: "За рік та чотири з половиною місяці служби у військкоматі, жінці незаконно нараховували зарплатню із надбавками і преміями – загальна сума нарахувань склала близько 700 тис. грн".

Деталі: Працівників підозрюють у привласненні, розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Передісторія:

  • За результатами понад 200 обшуків у ТЦК для документування корупційних схем ухилення від призову Нацполіція вилучила більше 10 000 медичних справ.
  • 14 серпня на Хмельниччині поліцейські затримали військового ТЦК, який налагодив схему оформлення фіктивних довідок про непридатність до служби.
  • Начальника одного з районних ТЦК Краматорського району та двох його підлеглих судитимуть за виготовлення фіктивних документів для виїзду військовозобов’язаних громадян за кордон.
  • 11 серпня Володимир Зеленський повідомив про звільнення всіх обласних військкомів. 

Теми: ТЦКкорупціяполіція
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