Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Відмили" майже 700 тисяч – поліція підозрює керівництво ТЦК на Харківщині

"Українська правда"Понеділок, 28 серпня 2023, 15:59
Відмили майже 700 тисяч – поліція підозрює керівництво ТЦК на Харківщині
на Харківщині повідомили підозри керівництву ТЦК. Фото: Національна поліція України

На Харківщині повідомили про підозру службовим особам одного з Територіального центру комплектування за нарахування майже 700 тисяч гривень фіктивній працівниці.

Джерело: Національна поліція України

Деталі: За даними слідства, до правопорушення причетні начальник районного ТЦК та начальник відділу кадрового забезпечення цієї ж установи.

На початку березня 2022 року керівник військкомату мобілізував жінку-підприємця, втім жінка службу не проходила, а кошти нараховувались незаконно.

Дослівно: "За рік та чотири з половиною місяці служби у військкоматі, жінці незаконно нараховували зарплатню із надбавками і преміями – загальна сума нарахувань склала близько 700 тис. грн".

Деталі: Працівників підозрюють у привласненні, розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Передісторія:

  • За результатами понад 200 обшуків у ТЦК для документування корупційних схем ухилення від призову Нацполіція вилучила більше 10 000 медичних справ.
  • 14 серпня на Хмельниччині поліцейські затримали військового ТЦК, який налагодив схему оформлення фіктивних довідок про непридатність до служби.
  • Начальника одного з районних ТЦК Краматорського району та двох його підлеглих судитимуть за виготовлення фіктивних документів для виїзду військовозобов’язаних громадян за кордон.
  • 11 серпня Володимир Зеленський повідомив про звільнення всіх обласних військкомів. 

Теми: ТЦКкорупціяполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото Російські "Шахеди" впали і вибухнули на території Румунії − МЗС

Резніков подав заяву про відставку. Умєров готується замінити його

Пілот Кузьмінов, який перевіз в Україну Мі-8, закликає росіян наслідувати його приклад

Зеленський закликав Раду ухвалити законопроєкти для відкриття переговорів з ЄС

Коломойський фігурує в матеріалах слідства як громадянин Ізраїлю та Кіпру – Лещенко

Резніков: Стандарти НАТО – не головне для прийняття до Альянсу

Усі новини...
ТЦК
У Харківській області посилюють мобілізацію – ОВА
Заступника одеського військкома підозрюють в незаконному збагаченні: родина накупила машин і нерухомості
Родичів керівництва Франківська прилаштували у військкомати, і ті байдикували за зарплату – ДБР
Останні новини
11:58
Прокуратура веде тяжбу з Приватбанком за землі в Буковелі
11:55
Румунія заперечує, що російські "Шахеди" вибухнули на її території
11:53
Прикордонники фіксували детонацію двох "Шахедів" у Румунії і поінформували колег
11:28
фотоЗСУ будуть використовувати дрони SAKER SCOUT зі штучним інтелектом
11:18
На Волині собака під час грози заліз в авто чужих людей: допомагали рятувальники
11:15
Цього тижня суди розглянуть 3 справи за участю Коломойського и Боголюбова проти Приватбанку
11:02
фото Російські "Шахеди" впали і вибухнули на території Румунії − МЗС
11:00
У Бундестазі заявили, що єдиний, хто блокує поставку Taurus Україні – це Шольц
10:45
Попри війну, в Україні спостерігається зростання підприємництва
10:43
Окупанти понад 1300 разів вдарили по лінії зіткнення на Донеччині: є загиблий і поранені − ОВА
Усі новини...
Реклама: