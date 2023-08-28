"Відмили" майже 700 тисяч – поліція підозрює керівництво ТЦК на Харківщині
На Харківщині повідомили про підозру службовим особам одного з Територіального центру комплектування за нарахування майже 700 тисяч гривень фіктивній працівниці.
Джерело: Національна поліція України
Деталі: За даними слідства, до правопорушення причетні начальник районного ТЦК та начальник відділу кадрового забезпечення цієї ж установи.
На початку березня 2022 року керівник військкомату мобілізував жінку-підприємця, втім жінка службу не проходила, а кошти нараховувались незаконно.
Дослівно: "За рік та чотири з половиною місяці служби у військкоматі, жінці незаконно нараховували зарплатню із надбавками і преміями – загальна сума нарахувань склала близько 700 тис. грн".
Деталі: Працівників підозрюють у привласненні, розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Передісторія:
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