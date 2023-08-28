"Отмыли" почти 700 тысяч – полиция подозревает руководство ТЦК в Харьковской области
В Харьковской области сообщили о подозрении должностным лицам одного из Территориального центра комплектования за начисление почти 700 тысяч гривен фиктивной работнице.
Источник: Национальная полиция Украины
Детали: По данным следствия, к правонарушению причастны начальник районного ТЦК и начальник отдела кадрового обеспечения этого же учреждения.
В начале марта 2022 года руководитель военкомата мобилизовал женщину-предпринимателя, впрочем женщина службу не проходила, а средства начислялись незаконно.
Дословно: "За год и четыре с половиной месяца службы в военкомате, женщине незаконно начисляли зарплату с надбавками и премиями – общая сумма начислений составила около 700 тыс. грн".
Детали: Работников подозревают в присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением. Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Предистория:
- По результатам более 200 обысков в ТЦК для документирования коррупционных схем уклонения от призыва Нацполиция изъяла более 10 000 медицинских дел.
- 14 августа в Хмельницкой области полицейские задержали военного ТЦК, который наладил схему оформления фиктивных справок о непригодности к службе.
- Начальника одного из районных ТЦК Краматорского района и двух его подчиненных будут судить за изготовление фиктивных документов для выезда военнообязанных граждан за границу.
- 11 августа Владимир Зеленский сообщил об увольнении всех областных военкоматов.