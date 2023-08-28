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"Отмыли" почти 700 тысяч – полиция подозревает руководство ТЦК в Харьковской области

"Украинская правда"Понедельник, 28 августа 2023, 15:59
Отмыли почти 700 тысяч – полиция подозревает руководство ТЦК в Харьковской области
на Харьковщине сообщили подозрения руководству ТЦК. Фото: Национальная полиция Украины

В Харьковской области сообщили о подозрении должностным лицам одного из Территориального центра комплектования за начисление почти 700 тысяч гривен фиктивной работнице.

Источник: Национальная полиция Украины

Детали: По данным следствия, к правонарушению причастны начальник районного ТЦК и начальник отдела кадрового обеспечения этого же учреждения.

В начале марта 2022 года руководитель военкомата мобилизовал женщину-предпринимателя, впрочем женщина службу не проходила, а средства начислялись незаконно.

Дословно: "За год и четыре с половиной месяца службы в военкомате, женщине незаконно начисляли зарплату с надбавками и премиями – общая сумма начислений составила около 700 тыс. грн".

Детали: Работников подозревают в присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением. Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Предистория

  • По результатам более 200 обысков в ТЦК для документирования коррупционных схем уклонения от призыва Нацполиция изъяла более 10 000 медицинских дел.
  • 14 августа в Хмельницкой области полицейские задержали военного ТЦК, который наладил схему оформления фиктивных справок о непригодности к службе.
  • Начальника одного из районных ТЦК Краматорского района и двух его подчиненных будут судить за изготовление фиктивных документов для выезда военнообязанных граждан за границу.
  • 11 августа Владимир Зеленский сообщил об увольнении всех областных военкоматов.

Темы: ТЦКкоррупцияполиция
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