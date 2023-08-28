В Харьковской области сообщили о подозрении должностным лицам одного из Территориального центра комплектования за начисление почти 700 тысяч гривен фиктивной работнице.

Источник: Национальная полиция Украины

Детали: По данным следствия, к правонарушению причастны начальник районного ТЦК и начальник отдела кадрового обеспечения этого же учреждения.

В начале марта 2022 года руководитель военкомата мобилизовал женщину-предпринимателя, впрочем женщина службу не проходила, а средства начислялись незаконно.

Дословно: "За год и четыре с половиной месяца службы в военкомате, женщине незаконно начисляли зарплату с надбавками и премиями – общая сумма начислений составила около 700 тыс. грн".

Детали: Работников подозревают в присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением. Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Предистория: