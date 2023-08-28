З'явився знімок наслідків удару по російській базі ППО в Криму

"Радіо Свобода" опублікувало знімок сервісу Planet.com, на якому видно наслідки українського удару 23 серпня по "полігону ППО" в анексованому Криму.

Джерело: Крим Реалії

Деталі: Знімок нечіткий, але на ньому видно зону ураження.

Planet.com показав знімок наслідків удару ЗСУ по російській системі ППО в Криму 23.08.2023 Радіо Свобода

Цьому передувало: 23 серпня ГУР повідомило, що вранці поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут знищили російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 "Тріумф". Російські джерела писали про знищення ЗРК С-300 і бензовоза.

24 серпня, у День Незалежності України, ГУР повідомило, що вночі українські спецпризначенці підпливли до Криму і висадилися на берег у районі Оленівки та Маяка для проведення спецоперації, зокрема над окупованим Росією півостровом було піднято український прапор.