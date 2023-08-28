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Появился снимок последствий удара по российской базе ПВО в Крыму

Елена РощинаПонедельник, 28 августа 2023, 16:43
Появился снимок последствий удара по российской базе ПВО в Крыму
Последствия удара ВСУ по российской системе ПВО в Крыму 23.08.2023, фото Planet.com с Радио Свобода

"Радио Свобода" опубликовало снимок сервиса Planet.com, на котором видны последствия украинского удара 23 августа по "полигону ПВО" в аннексированном Крыму.

Источник: Крым Реалии

Детали: Снимок нечеткий, но на нем видно зону поражения. 

Planet.com показал снимок последствий удара ВСУ по российской системе ППО в Крыму 23.08.2023
Planet.com показал снимок последствий удара ВСУ по российской системе ППО в Крыму 23.08.2023
Радио Свобода

Этому предшествовало: 23 августа ГУР сообщило, что утром вблизи села Оленевка на мысе Тарханкут была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф". Российские источники писали об уничтожении ЗРК С-300 и бензовоза.

24 августа, в День Независимости Украины, ГУР сообщило, что ночью украинские спецназначенцы подплыли к Крыму и высадились на берег в районе Оленевки и Маяка для проведения спецоперации, в частности над оккупированным Россией полустровом был поднят украинский флаг

Темы: КрымПВОвойна
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