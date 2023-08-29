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У "пресслужбі" Пригожина заявили, що його поховали в закритому форматі. РосЗМІ публікують фото

"Українська правда"Вівторок, 29 серпня 2023, 18:30
У пресслужбі Пригожина заявили, що його поховали в закритому форматі. РосЗМІ публікують фото
Фото: SHOT

Пресслужба ватажка вагнерівців Євгена Пригожина повідомила, що прощання із ним пройшло у закритому форматі.

Джерело: повідомлення в Telegram-каналах "Пресслужба Пригожина" і "Shot"

Деталі: "Пресслужба Пригожина" повідомила, що "Прощання з Євгеном Вікторовичем відбулося в закритому форматі".

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"Охочі попрощатися можуть відвідати Порохівське кладовище", - йдеться у повідомленні.

Водночас російський канал "Shot" опублікував фото начебто могили Пригожина на Прохорівському кладовищі у Санкт-Петербурзі.

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Фото: SHOT
 
Фото: SHOT

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Теми: ПригожинвійнаВагнер
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