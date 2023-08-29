У Росії засекретили похорон Пригожина – росЗМІ

У Росії засекретили час та місце поховання загиблого в авіатрощі ватажка вагнерівців Євгена Пригожина.

Джерело: Фонтанка із посиланням на джерело в адміністрації Санкт-Петербурга, РИА Новости із посиланням на коментар прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова

Пряма мова джерела: "Усе засекретили. Нас у курс не ставлять. Задіяні на підписці (про нерозголошення - Фонтанка)".

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Деталі: Як повідомляє видання, можливо, похорон відбуватиметься на Північному кладовищі у Санкт-Петербузі. Туди вже з’їжджаються вагнерівці. Водночас вагнерівці помічені також на Серафимському кладовищі.

У Кремлі у вівторок офіційно підтвердили, що президент РФ Володимир Путін не планує відвідувати захід.

фото Фонтанки

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