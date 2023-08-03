Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Румунії слідкують за обстрілами РФ біля своїх кордонів, але поки загрози не побачили

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 3 серпня 2023, 15:24
У Румунії слідкують за обстрілами РФ біля своїх кордонів, але поки загрози не побачили
ФОТО ПРЕССЛУЖБИ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ УКРАЇНИ

У Міноборони Румунії після обстрілів росіян портової інфраструктури України заявили, що засуджують агресію РФ біля своїх кордонів, але стверджують, що "не було виявлено жодної прямої військової загрози території або територіальним водам Румунії".

Джерело: "Європейська правда", Digi24

Деталі: Водночас у румунському Міноборони зазначили, що "не було виявлено жодної прямої військової загрози території або територіальним водам Румунії".

Дослівно: "Міністерство національної оборони рішуче засуджує збройну агресію Російської Федерації проти України та продовження невиправданих і незаконних нападів на райони, де проживає цивільне населення, та елементи критичної інфраструктури України".

Реклама:

У міністерстві додали, що "застосовують заходи підвищеної пильності, встановлені відповідно до національних і союзницьких планів, здійснюють постійний моніторинг національної території, моря і повітряного простору та співпрацюють зі структурами НАТО для посилення оборони на всьому східному фланзі та стримування будь-якої агресії проти союзної території".

Росія атакувала в середу вранці порт Ізмаїл на Дунаї, за 15 кілометрів від румунського міста Тулча.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: РумуніяобстрілРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Уряд Німеччини планує дати Україні далекобійні ракети Taurus

Син нардепки від "Слуги народу", який виїхав з України, йде з місцевої ради

Україна оголосила тимчасові коридори для торговельних суден у Чорному морі

фото, відеоБіля порту Ла-Рошель запалали силоси із зерном

Виробника алкоголю Bacardi внесли до переліку міжнародних спонсорів війни

Дубінському обрали запобіжний захід: особисте зобов’язання та електронний браслет

Усі новини...
Румунія
Румунія збільшить пропускну здатність ключового зернового маршруту з України
Румунія планує залучити авіацію для пришвидшення транзиту суден з українським зерном Дунаєм
Україна може відновити експорт та імпорт електроенергії з Румунією
Останні новини
18:19
Росія готує дітей з окупованих територій воювати проти України – "Спротив"
18:08
Азербайджан навчатиме українських саперів
18:08
Під покровом війни викрав майна на 2,7 млн: стало відомо, за що затримали главу райради на Одещині
18:02
"На виступах збирали кошти для ЗСУ": у Запоріжжі внаслідок атаки РФ загинули двоє музиканток
17:46
США виділили ще $2 млн для українського бізнесу: хто може отримати від 35 до 150 тисяч доларів
17:41
Ізраїль скасовує медстрахування для українських біженців: посол просить не робити цього
17:39
Киянина засудили до 10 років позбавлення волі за розбещення неповнолітньої в шкільному туалеті
17:26
ЗМІ: Уряд Німеччини планує дати Україні далекобійні ракети Taurus
17:14
Майже 90 українських компаній олігархів-партнерів російського ВПК досі не конфіскували - дослідження
17:11
Помічника нардепа Гунька арештували із заставою 2 мільйони
Усі новини...
Реклама: