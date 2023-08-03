У Румунії слідкують за обстрілами РФ біля своїх кордонів, але поки загрози не побачили

У Міноборони Румунії після обстрілів росіян портової інфраструктури України заявили, що засуджують агресію РФ біля своїх кордонів, але стверджують, що "не було виявлено жодної прямої військової загрози території або територіальним водам Румунії".

Джерело: "Європейська правда", Digi24

Деталі: Водночас у румунському Міноборони зазначили, що "не було виявлено жодної прямої військової загрози території або територіальним водам Румунії".

Дослівно: "Міністерство національної оборони рішуче засуджує збройну агресію Російської Федерації проти України та продовження невиправданих і незаконних нападів на райони, де проживає цивільне населення, та елементи критичної інфраструктури України".

У міністерстві додали, що "застосовують заходи підвищеної пильності, встановлені відповідно до національних і союзницьких планів, здійснюють постійний моніторинг національної території, моря і повітряного простору та співпрацюють зі структурами НАТО для посилення оборони на всьому східному фланзі та стримування будь-якої агресії проти союзної території".

Росія атакувала в середу вранці порт Ізмаїл на Дунаї, за 15 кілометрів від румунського міста Тулча.

Нагадаємо: