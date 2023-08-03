В Румынии следят за обстрелами РФ возле своих границ, но пока угрозы не увидели

В Минобороны Румынии после обстрелов россиян портовой инфраструктуры Украины заявили, что осуждают агрессию РФ у своих границ, но утверждают, что "не было обнаружено никакой прямой военной угрозы территории или территориальным водам Румынии".

Источник: "Европейская правда", Digi24

Детали: В то же время в румынском Минобороны отметили, что "не было обнаружено никакой прямой военной угрозы территории или территориальным водам Румынии".

Дословно: "Министерство национальной обороны решительно осуждает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины и продолжение неоправданных и незаконных нападений на районы, где проживает гражданское население, и элементы критической инфраструктуры Украины".

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В министерстве добавили, что "применяют меры повышенной бдительности, установленные в соответствии с национальными и союзническими планами, осуществляют постоянный мониторинг национальной территории, моря и воздушного пространства и сотрудничают со структурами НАТО для усиления обороны на всем восточном фланге и сдерживания любой агрессии против союзной территории".

Россия атаковала в среду утром порт Измаил на Дунае, в 15 километрах от румынского города Тулча.

Напомним:

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