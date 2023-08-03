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ЄС запровадив санкції проти пропагандистів, суддів і тюремників режиму Лукашенка

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 3 серпня 2023, 18:49
ЄС запровадив санкції проти пропагандистів, суддів і тюремників режиму Лукашенка
ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, ФОТО: GETTY IMAGES

Рада Європейського Союзу схвалила санкції проти 38 фізичних і трьох юридичних осіб із Білорусі у зв’язку з погіршенням ситуації з правами людини у цій країні.

Джерело: "Європейська правда", яка цитує повідомлення Ради ЄС

Деталі: Підсанкційні білоруські громадяни й компанії несуть відповідальність за серйозні порушення прав людини та сприяють репресіям проти громадянського суспільства та демократичних сил у Білорусі, пояснюють у Брюсселі.

Санкційні списки поповнились, серед іншого, співробітниками пенітенціарних установ РБ, причетними до тортур і жорстокого поводження з ув'язненими, пропагандистами й суддями, причетними до переслідування демократичної опозиції, активістів і журналістів.

У чорний список також потрапили три державні підприємства Білорусі, які вжили заходів проти працівників або звільнили їх за участь у мирних протестах і страйках, і білоруський державний нафтохімічний конгломерат "Белнефтехим".

Обмежувальні заходи ЄС щодо Білорусі тепер застосовуються до 233 фізичних та 37 юридичних осіб. Їхні активи в Євросоюзі підлягають заморожуванню, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти.

Крім того, як уже повідомлялось, Рада Євросоюзу розширила заборону на експорт до Білорусі низки критичних товарів і технологій, які сприяють зміцненню військового і технологічного потенціалу Білорусі. Також запроваджена додаткова заборона на експорт вогнепальної зброї та боєприпасів, а ще – товарів і технологій, які можуть використовувати в авіації та космічній галузі.

Обмежувальні заходи щодо Мінська через його участь у війні Росії проти України у Брюсселі обговорювали протягом кількох місяців. Водночас глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс наполягає на подальшому посиленні санкцій проти Білорусі.

Теми: санкціїБілорусьвійна
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