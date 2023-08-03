Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Молдова розробила плани на опалювальний сезон: з російським газом і без

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 3 серпня 2023, 21:16

Уряд Молдови підготував план на кілька сценаріїв опалювального сезону, один з яких передбачає поновлення купівлі газу у "Газпрому" для правобережжя, а ще один – повне припинення поставок.

Джерело: "Європейська правда", яка посилається на Newsmaker

Деталі: Уряд схвалив План заходів для підготовки до опалювального сезону  2023-2024 років з трьома можливими сценаріями. 

Перший сценарій допускає, що "Газпром" зніме обмеження на постачання газу, і тоді Молдова зможе купувати увесь газ у "Газпрому". Постачання електроенергії планують на 70% забезпечувати з Молдовської ДРЕС (нагадаємо, вона розташована у Придністров’ї), а 30% – з альтернативних джерел.  

Реклама:

За другим сценарієм, "Газпром" продовжить постачання по 5,7 млн кубометрів за добу. У цьому разі уряд допускає або те, що увесь цей газ, як і зараз, буде йти на потреби лівобережжя (тобто окупованого Придністров’я, у тому числі на МДРЕС, з якої енергію купує Молдова), або ж отриманий від "Газпрому" газ будуть ділити між двома берегами Дністра. За другим варіантом електроенергію Молдова буде купувати з-за кордону. 

Третій сценарій передбачає, що "Газпром" взагалі розірве контракт із Moldovagaz. На цей випадок уряд планує жорсткі заходи економії та купівлю газу й електроенергії з альтернативних джерел. 

Найбільш чутливим моментом автори документу вказують обмежену спроможність населення сплачувати високі ціни за енергоносії, якщо ситуація буде розвиватися за найскладнішим сценарієм.

ВІДЕО ДНЯ

Урядовий план включає також заходи для скорочення споживання енергоносіїв, під’єднання громадських установ до централізованого теплопостачання, переведення теплових електростанцій на альтернативні види палива, використання запасів газу, накопичених Energocom. Їхні мінімальні цільові об’єми на жовтень мають сягнути 450 млн кубометрів. 

Видання нагадує, що з жовтня 2022 року "Газпром" скоротив постачання газу до Молдови до 5,7 млн кубічних метрів за добу. Це менше половини газу, який країна споживає у холодну пору року. 

У грудні Кишинів вирішив передати увесь цей газ Придністров’ю в обмін на електроенергію з розташованої там МДРЕС, а в березні цю домовленість продовжили до вересня 2023 року. 

Детально про особливості становища Молдови в енергетиці та її вигаданий Росією "борг" перед "Газпромом" дивіться у відеоблозі-інтерв'ю "ЄвроПравди", або читайте його текстову версію: "У 2025 ми відключимо 'незалежність' Придністров’я за несплату. Якщо Москва не зробить це раніше"

Теми: Молдовагаз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Уряд Німеччини планує дати Україні далекобійні ракети Taurus

Син нардепки від "Слуги народу", який виїхав з України, йде з місцевої ради

Україна оголосила тимчасові коридори для торговельних суден у Чорному морі

фото, відеоБіля порту Ла-Рошель запалали силоси із зерном

Виробника алкоголю Bacardi внесли до переліку міжнародних спонсорів війни

Дубінському обрали запобіжний захід: особисте зобов’язання та електронний браслет

Усі новини...
Молдова
Молдова схвалила будівництво мосту до України через Дністер
У Молдові думають продовжити надзвичайний стан через війну в Україні
Ще одна держава ЄС відкриє посольство в Молдові
Останні новини
18:19
Росія готує дітей з окупованих територій воювати проти України – "Спротив"
18:08
Азербайджан навчатиме українських саперів
18:08
Під покровом війни викрав майна на 2,7 млн: стало відомо, за що затримали главу райради на Одещині
18:02
"На виступах збирали кошти для ЗСУ": у Запоріжжі внаслідок атаки РФ загинули двоє музиканток
17:46
США виділили ще $2 млн для українського бізнесу: хто може отримати від 35 до 150 тисяч доларів
17:41
Ізраїль скасовує медстрахування для українських біженців: посол просить не робити цього
17:39
Киянина засудили до 10 років позбавлення волі за розбещення неповнолітньої в шкільному туалеті
17:26
ЗМІ: Уряд Німеччини планує дати Україні далекобійні ракети Taurus
17:14
Майже 90 українських компаній олігархів-партнерів російського ВПК досі не конфіскували - дослідження
17:11
Помічника нардепа Гунька арештували із заставою 2 мільйони
Усі новини...
Реклама: