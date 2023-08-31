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"Ждет Севастополь, ждет Камчатка": Данилов показал испытания украинских ракет

Валентина РоманенкоЧетверг, 31 августа 2023, 15:47
Ждет Севастополь, ждет Камчатка: Данилов показал испытания украинских ракет
иллюстративное фото аппарата СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов показал успешные испытания ракетного оружия украинского производства.

Источник: секретарь СНБО в Facebook

Прямая речь: "Ракетная программа президента Украины в действии. Испытания успешные, применение эффективное.

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"Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт..."

P.S. Тиха и напевна украинская ночь...".

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Детали: Никаких подробностей Данилов не привел. В то же время по данным УП, это видео имеет отношение к заявлению президента Зеленского о том, что украинскому дальнобойному оружию удалось поразить цель за 700 километров.

Темы: оружиевойнаДанилов
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