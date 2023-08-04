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Захисники знищили ще 640 окупантів, 19 артсистем і 27 БпЛА ворога

Ольга Глущенко П'ятниця, 4 серпня 2023, 07:54
Захисники знищили ще 640 окупантів, 19 артсистем і 27 БпЛА ворога
українські військові, фото Генштабу

За минулу добу українські захисники знищили ще 640 загарбників, 27 БпЛА і 19 артсистем ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 04.08.23 орієнтовно:

  • особового складу ‒ близько 248490 (+640) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4228 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8249 (+15) од,
  • артилерійських систем – 4911 (+19) од,
  • РСЗВ – 704 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 466 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 311 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4104 (+27),
  • крилатих ракет ‒ 1347 (+0) од,
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7392 (+20) од,
  • спеціальної техніки ‒ 724 (+3) од.

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Теми: війна
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