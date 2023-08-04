Захисники знищили ще 640 окупантів, 19 артсистем і 27 БпЛА ворога
П'ятниця, 4 серпня 2023, 07:54
За минулу добу українські захисники знищили ще 640 загарбників, 27 БпЛА і 19 артсистем ворога.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 04.08.23 орієнтовно:
- особового складу ‒ близько 248490 (+640) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4228 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8249 (+15) од,
- артилерійських систем – 4911 (+19) од,
- РСЗВ – 704 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 466 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 311 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4104 (+27),
- крилатих ракет ‒ 1347 (+0) од,
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7392 (+20) од,
- спеціальної техніки ‒ 724 (+3) од.
Реклама:
ВІДЕО ДНЯ