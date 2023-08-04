Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Захисники знищили ще 640 окупантів, 19 артсистем і 27 БпЛА ворога

Ольга Глущенко П'ятниця, 4 серпня 2023, 07:54
Захисники знищили ще 640 окупантів, 19 артсистем і 27 БпЛА ворога
українські військові, фото Генштабу

За минулу добу українські захисники знищили ще 640 загарбників, 27 БпЛА і 19 артсистем ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 04.08.23 орієнтовно:

  • особового складу ‒ близько 248490 (+640) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4228 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8249 (+15) од,
  • артилерійських систем – 4911 (+19) од,
  • РСЗВ – 704 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 466 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 311 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4104 (+27),
  • крилатих ракет ‒ 1347 (+0) од,
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7392 (+20) од,
  • спеціальної техніки ‒ 724 (+3) од.

Теми: війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
війна
Окупанти убили 2 цивільних на Донеччині
Сили оборони уразили 12 районів зосередження окупантів – зведення
Аналітики спрогнозували, за яких умов український контрнаступ буде успішним
Останні новини
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:31
У Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
Усі новини...
Реклама: