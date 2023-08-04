Зеленський зустрівся з проукраїнським республіканцем, який хоче стати президентом США

Президент Україниу Володимир Зеленський зустрівся із колишнім губернатором американського штату Нью-Джерсі Крісом Крісті, який намагається вибороти можливість представляти Республіканську партію на майбутніх виборах президента США.

Джерело: "Європейська правда", Офіс президента

Деталі: Зеленський подякував Крісті та американським політикам і урядовцям, зокрема Конгресу й президенту Джо Байдену, за підтримку України, а також відзначив важливість подальшого посилення допомоги.

Пряма мова Зеленського: "США є лідером, надають нам найбільшу підтримку на полі бою – для наших Збройних Сил. І, звичайно, у фінансовому секторі, що також є потужною підтримкою".

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Крісті своєю чергою розповів, що хотів на власні очі побачити ситуацію в Україні та поділитися нею з американським суспільством, яке "надзвичайно підтримує Україну", цитує Офіс президента.

Нагадаємо:

Перед зустріччю із Зеленським американський політик відвідав міста на Київщині, що постраждали в результаті наступу російських військ на початку повномасштабного вторгнення, зокрема Бучу.

Крісті – один із представників проукраїнського крила чинних кандидатів від Республіканської партії США, який різко критикував проросійські заяви нинішнього фаворита внутрішньопартійних перегонів Дональда Трампа.

Він став другим кандидатом на номінацію від Республіканської партії США, який відвідав Україну. Наприкінці червня це зробив Майк Пенс - колишній віцепрезидент адміністрації Трампа.