Зеленський зустрівся з проукраїнським республіканцем, який хоче стати президентом США

Президент Україниу Володимир Зеленський зустрівся із колишнім губернатором американського штату Нью-Джерсі Крісом Крісті, який намагається вибороти можливість представляти Республіканську партію на майбутніх виборах президента США.

Джерело: "Європейська правда", Офіс президента

Деталі: Зеленський подякував Крісті та американським політикам і урядовцям, зокрема Конгресу й президенту Джо Байдену, за підтримку України, а також відзначив важливість подальшого посилення допомоги.

Пряма мова Зеленського: "США є лідером, надають нам найбільшу підтримку на полі бою – для наших Збройних Сил. І, звичайно, у фінансовому секторі, що також є потужною підтримкою".

Крісті своєю чергою розповів, що хотів на власні очі побачити ситуацію в Україні та поділитися нею з американським суспільством, яке "надзвичайно підтримує Україну", цитує Офіс президента.

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