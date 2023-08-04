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Зеленський зустрівся з проукраїнським республіканцем, який хоче стати президентом США

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 4 серпня 2023, 18:25
Зеленський зустрівся з проукраїнським республіканцем, який хоче стати президентом США
фото: ОП

Президент Україниу Володимир Зеленський зустрівся із колишнім губернатором американського штату Нью-Джерсі Крісом Крісті, який намагається вибороти можливість представляти Республіканську партію на майбутніх виборах президента США.

Джерело: "Європейська правда", Офіс президента 

Деталі: Зеленський подякував Крісті та американським політикам і урядовцям, зокрема Конгресу й президенту Джо Байдену, за підтримку України, а також відзначив важливість подальшого посилення допомоги.

Пряма мова Зеленського: "США є лідером, надають нам найбільшу підтримку на полі бою – для наших Збройних Сил. І, звичайно, у фінансовому секторі, що також є потужною підтримкою".

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Крісті своєю чергою розповів, що хотів на власні очі побачити ситуацію в Україні та поділитися нею з американським суспільством, яке "надзвичайно підтримує Україну", цитує Офіс президента.

Нагадаємо:

  • Перед зустріччю із Зеленським американський політик відвідав міста на Київщині, що постраждали в результаті наступу російських військ на початку повномасштабного вторгнення, зокрема Бучу.
  • Крісті – один із представників проукраїнського крила чинних кандидатів від Республіканської партії США, який різко критикував проросійські заяви нинішнього фаворита внутрішньопартійних перегонів Дональда Трампа.
  • Він став другим кандидатом на номінацію від Республіканської партії США, який відвідав Україну. Наприкінці червня це зробив Майк Пенс - колишній віцепрезидент адміністрації Трампа.

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Теми: СШАвибориЗеленський
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