Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский встретился с проукраинским республиканцем, который хочет стать президентом США

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 4 августа 2023, 18:25
Зеленский встретился с проукраинским республиканцем, который хочет стать президентом США
фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бывшим губернатором американского штата Нью-Джерси Крисом Кристи, который пытается завоевать возможность представлять Республиканскую партию на предстоящих выборах президента США.

Источник: "Европейская правда", Офис президента Украины

Детали: Зеленский поблагодарил Кристи и американских политиков и чиновников, в частности Конгресс и президента Джо Байдена, за поддержку Украины, а также отметил важность дальнейшего усиления помощи.

Прямая речь Зеленского: "США являются лидером, оказывают нам наибольшую поддержку на поле боя – для наших Вооруженных Сил. И, конечно, в финансовом секторе, что также является мощной поддержкой".

Реклама:

Кристи в свою очередь рассказал, что хотел воочию увидеть ситуацию в Украине и поделиться ею с американским обществом, которое "чрезвычайно поддерживает Украину", цитирует Офис президента.

Напомним:

  • Перед встречей с Зеленским американский политик посетил города Киевской области, пострадавшие в результате наступления российских войск в начале полномасштабного вторжения, в частности Бучу.
  • Кристи – один из представителей проукраинского крыла действующих кандидатов от Республиканской партии США, который резко критиковал пророссийские заявления нынешнего фаворита внутрипартийной гонки Дональда Трампа.
  • Он стал вторым кандидатом на номинацию от Республиканской партии США, посетившим Украину. В конце июня это сделал Майк Пенс – бывший вице-президент администрации Трампа.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАвиборыЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

К декларации G7 о "гарантиях безопасности" Украине присоединится еще одна страна

Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский

фото В Киеве погибли двое детей: упали с 15 этажа

ВСУ продолжают наступление на двух направлениях − Генштаб

видеоВымогали "долг" с военного, угрожая убить беременную жену: задержаны рэкетиры

Сын Кадырова избил уроженца Украины, которому вменяют сожжение Корана

Все новости...
США
Пентагон призвал не питать иллюзий в тяжелой битве Украины против РФ
Суд в США избрал меру пресечения Трампу
Украина начала переговоры с США о гарантиях безопасности – ОП
Последние новости
01:09
Суд во Франции обязал восстановить на работе 74-летнего профессора, которого уволили за старость
00:55
F-16 не смогут защищать Украину этой осенью и зимой – Игнат
00:12
Обстрелы Сумщины: за сутки зафиксировано почти 250 взрывов
23:56
Украина полностью запустила зону свободной торговли с Северной Македонией
23:37
фото Боевики "ДНР" приговорили двух азовцев к 24 годам колонии, а терробороновца − к 21 году
23:04
В МИД работают над приглашением Украины на саммит G20
22:55
К декларации G7 о "гарантиях безопасности" Украине присоединится еще одна страна
22:39
"Посольский лифт": Кулеба отобрал первых 16 кандидатов в послы на открытом конкурсе
22:29
Первое гражданское судно прошло через новый украинский гумкоридор − Зеленский
22:21
Российский беспилотник уничтожил ночью 3-5 тонн аграрной продукции в Одесской области
Все новости...
Реклама: