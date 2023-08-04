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Зеленский встретился с проукраинским республиканцем, который хочет стать президентом США

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 4 августа 2023, 18:25
Зеленский встретился с проукраинским республиканцем, который хочет стать президентом США
фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бывшим губернатором американского штата Нью-Джерси Крисом Кристи, который пытается завоевать возможность представлять Республиканскую партию на предстоящих выборах президента США.

Источник: "Европейская правда", Офис президента Украины

Детали: Зеленский поблагодарил Кристи и американских политиков и чиновников, в частности Конгресс и президента Джо Байдена, за поддержку Украины, а также отметил важность дальнейшего усиления помощи.

Прямая речь Зеленского: "США являются лидером, оказывают нам наибольшую поддержку на поле боя – для наших Вооруженных Сил. И, конечно, в финансовом секторе, что также является мощной поддержкой".

Кристи в свою очередь рассказал, что хотел воочию увидеть ситуацию в Украине и поделиться ею с американским обществом, которое "чрезвычайно поддерживает Украину", цитирует Офис президента.

Напомним:

  • Перед встречей с Зеленским американский политик посетил города Киевской области, пострадавшие в результате наступления российских войск в начале полномасштабного вторжения, в частности Бучу.
  • Кристи – один из представителей проукраинского крыла действующих кандидатов от Республиканской партии США, который резко критиковал пророссийские заявления нынешнего фаворита внутрипартийной гонки Дональда Трампа.
  • Он стал вторым кандидатом на номинацию от Республиканской партии США, посетившим Украину. В конце июня это сделал Майк Пенс – бывший вице-президент администрации Трампа.

Темы: СШАвиборыЗеленский
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