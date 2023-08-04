Зеленский встретился с проукраинским республиканцем, который хочет стать президентом США

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бывшим губернатором американского штата Нью-Джерси Крисом Кристи, который пытается завоевать возможность представлять Республиканскую партию на предстоящих выборах президента США.

Источник: "Европейская правда", Офис президента Украины

Детали: Зеленский поблагодарил Кристи и американских политиков и чиновников, в частности Конгресс и президента Джо Байдена, за поддержку Украины, а также отметил важность дальнейшего усиления помощи.

Прямая речь Зеленского: "США являются лидером, оказывают нам наибольшую поддержку на поле боя – для наших Вооруженных Сил. И, конечно, в финансовом секторе, что также является мощной поддержкой".

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Кристи в свою очередь рассказал, что хотел воочию увидеть ситуацию в Украине и поделиться ею с американским обществом, которое "чрезвычайно поддерживает Украину", цитирует Офис президента.

Напомним:

Перед встречей с Зеленским американский политик посетил города Киевской области, пострадавшие в результате наступления российских войск в начале полномасштабного вторжения, в частности Бучу.

Кристи – один из представителей проукраинского крыла действующих кандидатов от Республиканской партии США, который резко критиковал пророссийские заявления нынешнего фаворита внутрипартийной гонки Дональда Трампа.

Он стал вторым кандидатом на номинацию от Республиканской партии США, посетившим Украину. В конце июня это сделал Майк Пенс – бывший вице-президент администрации Трампа.