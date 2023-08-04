Зеленский встретился с проукраинским республиканцем, который хочет стать президентом США
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бывшим губернатором американского штата Нью-Джерси Крисом Кристи, который пытается завоевать возможность представлять Республиканскую партию на предстоящих выборах президента США.
Источник: "Европейская правда", Офис президента Украины
Детали: Зеленский поблагодарил Кристи и американских политиков и чиновников, в частности Конгресс и президента Джо Байдена, за поддержку Украины, а также отметил важность дальнейшего усиления помощи.
Прямая речь Зеленского: "США являются лидером, оказывают нам наибольшую поддержку на поле боя – для наших Вооруженных Сил. И, конечно, в финансовом секторе, что также является мощной поддержкой".
Кристи в свою очередь рассказал, что хотел воочию увидеть ситуацию в Украине и поделиться ею с американским обществом, которое "чрезвычайно поддерживает Украину", цитирует Офис президента.
Напомним:
- Перед встречей с Зеленским американский политик посетил города Киевской области, пострадавшие в результате наступления российских войск в начале полномасштабного вторжения, в частности Бучу.
- Кристи – один из представителей проукраинского крыла действующих кандидатов от Республиканской партии США, который резко критиковал пророссийские заявления нынешнего фаворита внутрипартийной гонки Дональда Трампа.
- Он стал вторым кандидатом на номинацию от Республиканской партии США, посетившим Украину. В конце июня это сделал Майк Пенс – бывший вице-президент администрации Трампа.