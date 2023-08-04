Зеленский встретился с проукраинским республиканцем, который хочет стать президентом США

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бывшим губернатором американского штата Нью-Джерси Крисом Кристи, который пытается завоевать возможность представлять Республиканскую партию на предстоящих выборах президента США.

Источник: "Европейская правда", Офис президента Украины

Детали: Зеленский поблагодарил Кристи и американских политиков и чиновников, в частности Конгресс и президента Джо Байдена, за поддержку Украины, а также отметил важность дальнейшего усиления помощи.

Прямая речь Зеленского: "США являются лидером, оказывают нам наибольшую поддержку на поле боя – для наших Вооруженных Сил. И, конечно, в финансовом секторе, что также является мощной поддержкой".

Кристи в свою очередь рассказал, что хотел воочию увидеть ситуацию в Украине и поделиться ею с американским обществом, которое "чрезвычайно поддерживает Украину", цитирует Офис президента.

Напомним: