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Україна почала переговори зі США про безпекові гарантії – ОП

Ольга Глущенко П'ятниця, 4 серпня 2023, 00:14
Україна почала переговори зі США про безпекові гарантії – ОП
фото ОП

Україна в четвер розпочала переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Українську делегацію очолив керівник ОП Андрій Єрмак.

Ці гарантії безпеки посилять прогрес України на шляху до майбутнього членства в євроатлантичній спільноті, включно з ЄС і НАТО, що є кінцевою метою та найнадійнішою гарантією безпеки.

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Пряма мова Єрмака: "Символічно, що саме Сполучені Штати Америки – наш найбільший стратегічний партнер – стали першою країною, із якою Україна розпочала цей процес.

У такий спосіб ми створюємо успішну модель і для інших партнерів".

Теми: УкраїнаСША
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