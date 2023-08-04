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Суд у США обрав запобіжний захід Трампу

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 4 серпня 2023, 08:11
Суд у США обрав запобіжний захід Трампу
Дональд Трамп. Фото з Facebook

Експрезидент США Дональд Трамп не визнав себе винним у звинуваченнях щодо його спроб скасувати результати президентських виборів 2020 року, суд вирішив не брати його під варту.  

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: За рішенням суду експрезидента відпустили, оскільки прокурори не домагаються взяття Трампа під варту до початку судового процесу.

Запобіжний захід забороняє Трампу розголошувати факти у справі. Також експрезидент США має з'являтися у суді для надання свідчень після виклику.

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Наступне слухання у справі призначене на 28 серпня, всього через 5 днів після перших республіканських президентських праймеріз.

На початку серпня Трампу оголосили звинувачення у справі про штурм Капітолія.

Трампу висувають чотири пункти звинувачень:

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  • змова з метою введення в оману Сполучених Штатів;
  • змова з метою перешкоджання офіційному розслідуванню;
  • перешкоджання та спроба перешкоджання офіційному розслідуванню;
  • змова з метою порушення прав.

Сам Трамп стверджує, що йому може загрожувати до 561 року ув'язнення після того, як Міністерство юстиції США висунуло йому звинувачення у зв'язку зі спробами скасувати результати виборів 2020 року.

Читайте також пояснення "ЄП" про те, що загрожує експрезиденту США за звинуваченнями про штурм Капітолія

Теми: ТрампСШАсуд
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