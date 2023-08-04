Обладнання для розмінування й розвідсистеми: Німеччина розповіла про нову допомогу Україні
Уряд Німеччини оновив перелік військової допомоги, яку країна надає Україні для протистояння повномасштабному вторгненню російського агресора.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: З оновленого 4 серпня переліку випливає, що Україна за останній тиждень отримала два танки для розмінування WISENT 1 на додачу до чотирьох, переданих раніше та 11 протимінних плугів для танків Т-72.
Також серед військової допомоги – п’ять мобільних розвідувальних комплексів SurveilSPIRE (про них повідомлялось ще в лютому), три розвідувальні безпілотники Vector, п’ять мобільних антенно-баштових комплексів та дев’ять машин для охорони кордону.
У німецькому уряді прозвітували й про передання Україні двох самохідних гаубиць Zuzana 2 у межах проєкту, що фінансується спільно з Данією та Норвегією.
Крім того, у Берліні оновили перелік допомоги, що планується надати.
Серед неї – 40 бойових машин піхоти Marder, ще шість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2, сім мобільних, дистанційно керованих та захищених комплексів розмінування, п’ять мобільних розвідувальних комплексів SurveilSPIRE та ще 18 тисяч переносних протитанкових ракетних комплексів.
Що передувало: Минулого тижня Німеччина повідомила про нову партію військової допомоги для України, яка містила зенітні самохідні установки Gepard і боєприпаси до них.