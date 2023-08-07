Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україну переводять на нові принтери для водійських прав, які постачає лише одна компанія

Соня ЛукашоваПонеділок, 7 серпня 2023, 17:00
Україну переводять на нові принтери для водійських прав, які постачає лише одна компанія
Фото: Головний сервісний центр ГСЦ МВС

Державні органи по всій країні переходять на нові принтери для водійських посвідчень і техпаспортів, які в Україну постачає лише одна компанія.

Джерело: матеріал УП "Монополія на "Україну". Як Шмигаль і його уряд пустили скандальний ЄДАПС заробляти мільярди на документах"

Деталі: 23 лютого 2022 року Кабмін змінив вимоги до посвідчень водія і техпаспортів. Зміни пояснювали тим, що, мовляв, старі бланки були не дуже якісними і з часом стирались.

Нововведення передбачають, що документи потрібно ламінувати з обох боків "захисним прозорим рефлективним ахроматичним покриттям та плівкою підвищеної міцності".

Це дослівна цитата з вимог, які діяли в країні за часів Януковича, коли усю галузь контролював скандально відомий консорціум ЄДАПС. У кінці 2021 року він повернувся на державні закупівлі.

Компанія "Поллі-Сервіс", що належить колишньому ЄДАПСу, в 2022 почала постачати матеріали для водійських і техпаспортів. А згодом – і принтери Swiftpro K60 для нової технології виробництва документів.

Багатьом регіонам ці принтери почали видавати безкоштовно. Це класичний прийом як ЄДАПСу, так і інших виробників. Поставивши безкоштовне обладнання, компанії гарантовано отримують роки прибутків на матеріалах і сервісному обслуговуванні.

Наразі по всій країні безкоштовно поставили вже 750 принтерів. За твердженням Кабміну, до кінця 2023-го планують поставити ще 277.

У таких рішеннях про безоплатну передачу йдеться, що вартість одного принтера Swiftpro K60 становить приблизно 123,75 тисячі гривень.

Однак ті, кому обладнання не видали, уже почали виставляти тендери. І на таких закупівлях, наперед позбавлених шансів на конкуренцію, монополіст збирається постачати техніку за від 530 до 600 тисяч гривень за комплект, в який крім принтера входить ще станція для знімання даних.

Що було раніше: УП дослідила, що Кабмін під керівництвом прем’єра Дениса Шмигаля у 2021-2023 роках ухвалив низку рішень, які дозволили скандальному виробнику документів у 2000-х, колишньому консорціуму "ЄДАПС" монополізувати цю сферу знову.

Читайте також: "Монополія на "Україну". Як Шмигаль і його уряд пустили скандальний ЄДАПС заробляти мільярди на документах"

Передісторія: 

  • У 2004-2013 консорціум ЄДАПС монополізував сферу виготовлення документів і голографічних захисних елементів. Лобістом групи компаній виступав колишній народний депутат від Партії Регіонів, згодом – заступник глави Міграційної служби, Василь Грицак.
  • Керував ЄДАПСом бізнесмен Юрій Сидоренко. У 2006 році правоохоронці казали про його корупційні зв’язки і про те, що чоловік переховується за кордоном. Те саме згадували і в 2014. Однак засуджений він так і не був. Водночас, Сидоренко отримав офіційні звинувачення у США
  • У 2013 році "Сім’я" Януковича, підминаючи всі потоки державних коштів під себе, посунула ЄДАПС. І після Революції гідності всі документи став виробляти державний поліграфкомбінат. 

На початку 2022 року "Українська правда" розповідала, що державний поліграфкомбінат "Україна" у непрозорий спосіб змінив постачальника матеріалів для біометричних документів: з міжнародної компанії на українську фірму з колишнього ЄДАПСу.

Теми: ЄДАПСКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
ЄДАПС
Уряд Шмигаля повернув скандального монополіста часів Януковича на держпідряди
Монополія на "Україну". Як Шмигаль і його уряд пустили скандальний ЄДАПС заробляти мільярди на документах
Біометричні паспорти знову довірили скандальному ЄДАПС: з переплатою від держави і непрозоро
Останні новини
12:18
Як зрозуміти, що лікар практикує доказову медицину: пояснює МОЗ
12:14
Volkswagen Group оголосила про переведення своїх електромобілів на зарядний стандарт Tesla
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:35
У ремонт вийшли чотири блоки ТЕС та одна ТЕЦ − "Укренерго"
11:31
фотоУ Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам – ДБР
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
Усі новини...
Реклама: