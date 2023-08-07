Україну переводять на нові принтери для водійських прав, які постачає лише одна компанія

Державні органи по всій країні переходять на нові принтери для водійських посвідчень і техпаспортів, які в Україну постачає лише одна компанія.

Джерело: матеріал УП "Монополія на "Україну". Як Шмигаль і його уряд пустили скандальний ЄДАПС заробляти мільярди на документах"

Деталі: 23 лютого 2022 року Кабмін змінив вимоги до посвідчень водія і техпаспортів. Зміни пояснювали тим, що, мовляв, старі бланки були не дуже якісними і з часом стирались.

Нововведення передбачають, що документи потрібно ламінувати з обох боків "захисним прозорим рефлективним ахроматичним покриттям та плівкою підвищеної міцності".

Це дослівна цитата з вимог, які діяли в країні за часів Януковича, коли усю галузь контролював скандально відомий консорціум ЄДАПС. У кінці 2021 року він повернувся на державні закупівлі.

Компанія "Поллі-Сервіс", що належить колишньому ЄДАПСу, в 2022 почала постачати матеріали для водійських і техпаспортів. А згодом – і принтери Swiftpro K60 для нової технології виробництва документів.

Багатьом регіонам ці принтери почали видавати безкоштовно. Це класичний прийом як ЄДАПСу, так і інших виробників. Поставивши безкоштовне обладнання, компанії гарантовано отримують роки прибутків на матеріалах і сервісному обслуговуванні.

Наразі по всій країні безкоштовно поставили вже 750 принтерів. За твердженням Кабміну, до кінця 2023-го планують поставити ще 277.

У таких рішеннях про безоплатну передачу йдеться, що вартість одного принтера Swiftpro K60 становить приблизно 123,75 тисячі гривень.

Однак ті, кому обладнання не видали, уже почали виставляти тендери. І на таких закупівлях, наперед позбавлених шансів на конкуренцію, монополіст збирається постачати техніку за від 530 до 600 тисяч гривень за комплект, в який крім принтера входить ще станція для знімання даних.

Що було раніше: УП дослідила, що Кабмін під керівництвом прем’єра Дениса Шмигаля у 2021-2023 роках ухвалив низку рішень, які дозволили скандальному виробнику документів у 2000-х, колишньому консорціуму "ЄДАПС" монополізувати цю сферу знову.

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Передісторія:

У 2004-2013 консорціум ЄДАПС монополізував сферу виготовлення документів і голографічних захисних елементів. Лобістом групи компаній виступав колишній народний депутат від Партії Регіонів, згодом – заступник глави Міграційної служби, Василь Грицак.

Керував ЄДАПСом бізнесмен Юрій Сидоренко. У 2006 році правоохоронці казали про його корупційні зв’язки і про те, що чоловік переховується за кордоном. Те саме згадували і в 2014. Однак засуджений він так і не був. Водночас, Сидоренко отримав офіційні звинувачення у США.

У 2013 році "Сім’я" Януковича, підминаючи всі потоки державних коштів під себе, посунула ЄДАПС. І після Революції гідності всі документи став виробляти державний поліграфкомбінат.

На початку 2022 року "Українська правда" розповідала, що державний поліграфкомбінат "Україна" у непрозорий спосіб змінив постачальника матеріалів для біометричних документів: з міжнародної компанії на українську фірму з колишнього ЄДАПСу.