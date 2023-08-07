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Украину переводят на новые принтера для водительских прав, которые продает только одна компания

Соня ЛукашоваПонедельник, 7 августа 2023, 17:00
Украину переводят на новые принтера для водительских прав, которые продает только одна компания
Фото: Главный сервисный центр ГСЦ МВД

Государственные органы по всей стране переходят на новые принтеры для водительских удостоверений и техпаспортов, которые поставляет в Украину только одна компания.

Источник: материал УП "Монополия на "Украину". Как Шмигаль и его правительство пустили скандальный ЕДАПС зарабатывать миллиарды на документах"

Детали: 23 февраля 2022 года Кабмин изменил требования к водительским удостоверениям и техпаспортам. Изменения объясняли тем, что старые бланки якобы были не очень качественными и со временем стирались.

Нововведения предполагают, что документы нужно ламинировать по обе стороны "защитным прозрачным рефлективным ахроматическим покрытием и пленкой повышенной прочности".

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Это дословная цитата из требований, действовавших в стране при Януковиче, когда всю отрасль контролировал скандально известный консорциум ЕДАПС. В конце 2021 г. он вернулся на государственные закупки.

Компания "Полли-Сервис", принадлежащая бывшему ЕДАПСу, в 2022 году начала поставлять материалы для водительских и техпаспортов. А потом – и принтеры Swiftpro K60 для новой технологии производства документов.

Многим регионам эти принтеры начали выдавать бесплатно. Это классический прием как ЕДАПСа, так и других производителей. Поставив бесплатное оборудование, компании гарантированно получают годы прибылей на материалах и сервисном обслуживании.

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По всей стране бесплатно поставили уже 750 принтеров. По утверждению Кабмина, до конца 2023 планируют поставить еще 277.

В таких решениях о безвозмездной передаче говорится, что стоимость одного принтера Swiftpro K60 составляет примерно 123,75 тысяч гривен.

Однако те, кому оборудование не выдали, уже начали выставлять тендеры. И на таких закупках, заранее лишенных шансов на конкуренцию, монополист собирается поставлять технику от 530 до 600 тысяч гривен за комплект, в который помимо принтера входит еще станция для снятия данных.

Что было раньше: УП рассказала, как Кабмин под руководством премьера Дениса Шмыгаля в 2021-2023 годах принял ряд решений, разрешивших скандальному производителю документов в 2000-х, бывшему консорциуму "ЕДАПС" монополизировать эту сферу снова.

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Предыстория:

  • В 2004-2013 годах консорциум ЕДАПС монополизировал сферу изготовления документов и голографических защитных элементов. Лоббистом группы компаний выступал бывший народный депутат от Партии Регионов, впоследствии – заместитель главы Миграционной службы, Василий Грицак.
  • Руководил ЕДАПС бизнесмен Юрий Сидоренко. В 2006 году правоохранители говорили о его коррупционных связях и о том, что мужчина скрывается за границей. То же самое упоминали и в 2014. Однако осужден он так и не был. В то же время Сидоренко получил официальные обвинения в США. 
  • В 2013 году "Семья" Януковича, подминая все потоки государственных средств под себя, подвинула ЕДАПС. И после Революции достоинства все документы стал производить государственный полиграфкомбинат.
  • В начале 2022 года "Украинская правда" рассказывала, что государственный полиграфкомбинат "Украина" непрозрачным образом сменил поставщика материалов для биометрических документов: с международной компании на украинскую фирму из бывшего ЕДАПСа

Темы: ЕДАПСКабинет министров
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