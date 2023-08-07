Кулеба, говорячи з Блінкеном, закликав США дати Україні ATACMS

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з державним секретарем США Ентоні Блінкеном наголосив на необхідності посилення України шляхом надання ATACMS.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Під час розмови, за словами Кулеби, він із Блінкеном обговорив подальші кроки для розширення глобальної підтримки "формули миру" та рішення для збільшення експорту українського зерна.

"Я подякував США за всю надану допомогу та наголосив на необхідності посилення далекобійних спроможностей України шляхом надання ATACMS", – додав міністр у Twitter.

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Армійські тактичні ракетні системи ATACMS – це ракети класу "земля-земля" з дальністю близько 300 кілометрів, що приблизно в чотири рази більше, ніж ракети, які використовуються мобільними системами HIMARS, які США почали надсилати в Україну минулого року.

Під час саміту НАТО у Вільнюсі президент України Володимир Зеленський повідомляв, що під час переговорів із лідером США Джо Байденом порушував питання надання Україні далекобійних ракет ATACMS, але домовленостей станом на зараз немає.