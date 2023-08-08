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На Донеччині група жінок працювала на ФСБ і "вагнерівців", керувала нею з Росії українка

Олена РощінаВівторок, 8 серпня 2023, 11:22
На Донеччині група жінок працювала на ФСБ і вагнерівців, керувала нею з Росії українка
Російські інформаторки в Гірнику, фото прокуратури Донецької області

Контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала в Гірнику Донецької області російську агентурну мережу, що складалася з місцевих жінок і працювала одночасно на Федеральну службу безпеки РФ та на найманців групи "Вагнер".

Джерело: Служба безпеки України, Донецька обласна прокуратура

Деталі: Трьох громадянок України та громадянку Росії викрито на державній зраді та несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних Сил України

Усі четверо російських агенток є мешканками Покровського району. Трьох із них затримали (зокрема, росіянку), четверта перебуває в РФ.

За даними СБУ, жінки були завербовані окупантами ще до 24 лютого 2022 року і перебували в "режимі очікування".

За даними прокуратури, у серпні 2022 року громадянка України, яка до початку повномасштабного вторгнення РФ проживала у м. Гірнику Донецької області, а потім переїхала до держави-окупанта, погодилась на співпрацю зі своїм колишнім земляком – учасником групи "Вагнер". 

"Вагнерівцю", а також представнику ФСБ РФ вона пообіцяла збирати розвідувальну інформацію на користь окупантів. Із цією метою жінка залучила трьох знайомих мешканок м. Гірника, одна з яких має російське громадянство.

Упродовж року трійця збирала та надсилала їй через Telegram текстові повідомлення, фото- та аудіофайли і скріншоти Google Maps щодо об’єктів у Покровському районі, де дислокувались українські військові. Також жінки повідомляли про напрямки руху техніки і озброєння ЗСУ й доповідали про результати вогневого ураження українських позицій.

Поплічниці окупантів намагалися виявити і "злити" агресору напрямки вильотів бойової авіації ЗСУ, у тому числі ударних гелікоптерів під Авдіївкою. Також їх цікавили маршрути переміщення важкої бронетехніки українських військ з прифронтових територій на передову.

Для збору розвідувальної інформації фігурантки обходили місцевість і приховано робили фотознімки українських об’єктів.

Отримані дані українка, що живе в Росії, оперативно пересилала своїм кураторам.

Співробітники СБУ в результаті багатоетапної спецоперації затримали трьох учасниць російської агентури під час збору ними розвідданих та встановили особу резидентки (старшої) ворожої групи, яка на початку повномасштабного вторгнення виїхала до РФ і координувала агенток із території країни-агресора.

Під час обшуків за адресами проживання фігуранток виявлено мобільні телефони, які вони використовували у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

 
Фото СБУ
 
Фото СБУ
 
Фото СбУ

Слідчі СБУ повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28 ККУ (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою), ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада) і чч. 2, 3 ст. 114-2 ККУ (поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України чи інших збройних формувань України).

Їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою. 

 
Фото СБУ
 
Фото СБУ
 
Фото СБУ

Планується повідомлення про підозру четвертій фігурантці, яка переховується від правосуддя в Росії.

Триває розслідування. 

Зловмисницям загрожує довічне ув’язнення.

Теми: колабораціядержзрадаДонецька областьСБУ
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