Бразилія спроможна повернути Росію до "зернової угоди" — Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Бразилія та її президент можуть вплинути на Росію, щоб повернути її до Чорноморської зернової ініціативи.

Джерело: інтерв’ю Блінкена виданню GloboNews, передає "Європейська правда"\

Деталі: Відповідаючи на питання, чи вважає держсекретар США, що нейтральна позиція Бразилії у війні РФ проти України надає її президенту Лулі да Сілві хорошу позицію, щоб виступити посередником у переговорах та спробувати переконати РФ повернутися до "зернової угоди", Блінкен сказав: "так".

"Я думаю, що голос Бразилії, голос президента Лули, має вирішальне значення. І використання цього голосу для того, щоб переконати росіян повернутися до угоди, було б дуже, дуже позитивним кроком", – переконаний Блінкен.

Держсекретар США наголосив, що "в цій угоді ніколи не було б потреби", проте вона "була необхідна лише тому, що Росія вирішила вторгнутися в Україну, а потім, зробивши це, заблокувала її порти, не даючи можливості вивозити зерно".

"Поки ця угода виконувалася до того, як Росія вийшла з неї кілька тижнів тому, з України було вивезено 35 мільйонів тонн продовольства...Еквівалент 18 мільярдів хлібин: ось що тепер розірвала Росія... Відтоді, як РФ зробила свій крок і вийшла з угоди, ціни для всіх зросли на 10-15%", – резюмував Блінкен.

Що було раніше: