Бійці "Сталевого Кордону" знищили ворожий комплекс відеоспостереження

Прикордонники з "Гвардії наступу" знищили російський комплекс відеоспостереження "Муром-М".

Джерело: Держприкордонслужба

Дослівно: Під час повітряної розвідки на Харківському напрямку військовослужбовці 15 мобільного прикордонного загону виявили російський комплекс відео-тепловізійного спостереження "Муром-М".

Влучним попаданням оператор дрона-камікадзе демілітаризував ворожий комплекс.

Деталі: У пресслужбі ДПСУ уточнили УП, що подія мала місце напередодні.

Довідково: "Муром-М" – система для далекого візуального спостереження, оснащена оптичною камерою з потужним зумом. "Муром" дозволяє розгледіти людину на відстані до 10 км, а тепловізор у темряві виявляє автомобіль за 8 км та людей за 4 км.