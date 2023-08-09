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Бійці "Сталевого Кордону" знищили ворожий комплекс відеоспостереження

Валентина РоманенкоСереда, 9 серпня 2023, 14:05
Бійці Сталевого Кордону знищили ворожий комплекс відеоспостереження
ілюстративне фото бригади ДПСУ

Прикордонники з "Гвардії наступу" знищили російський комплекс відеоспостереження "Муром-М".

Джерело: Держприкордонслужба

Дослівно: Під час повітряної розвідки на Харківському напрямку військовослужбовці 15 мобільного прикордонного загону виявили російський комплекс відео-тепловізійного спостереження "Муром-М".

Влучним попаданням оператор дрона-камікадзе демілітаризував ворожий комплекс.

Деталі: У пресслужбі ДПСУ уточнили УП, що подія мала місце напередодні.

Довідково: "Муром-М" – система для далекого візуального спостереження, оснащена оптичною камерою з потужним зумом. "Муром" дозволяє розгледіти людину на відстані до 10 км, а тепловізор у темряві виявляє автомобіль за 8 км та людей за 4 км.

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