Бойцы "Стального Кордона" уничтожили вражеский комплекс видеонаблюдения
Среда, 9 августа 2023, 14:05
Пограничники из "Гвардии наступления" уничтожили российский комплекс видеонаблюдения "Муром-М".
Источник: Госпогранслужба
Дословно: Во время воздушной разведки на Харьковском направлении военнослужащие 15 мобильного пограничного отряда обнаружили российский комплекс видео-тепловизионного наблюдения "Муром-М".
Метким попаданием оператор дрона-камикадзе демилитаризовал вражеский комплекс".
Детали: В пресс-службе ГПСУ уточнили УП, что событие имело место 8 августа.
Справка: "Муром-М" - система для дальнего визуального наблюдения, оснащенная оптической камерой с мощным зумом. "Муром" позволяет разглядеть человека на расстоянии до 10 км, а тепловизор в темноте обнаруживает автомобиль за 8 км и людей за 4 км.