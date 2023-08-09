Бойцы "Стального Кордона" уничтожили вражеский комплекс видеонаблюдения

Пограничники из "Гвардии наступления" уничтожили российский комплекс видеонаблюдения "Муром-М".

Источник: Госпогранслужба

Дословно: Во время воздушной разведки на Харьковском направлении военнослужащие 15 мобильного пограничного отряда обнаружили российский комплекс видео-тепловизионного наблюдения "Муром-М".

Метким попаданием оператор дрона-камикадзе демилитаризовал вражеский комплекс".

Детали: В пресс-службе ГПСУ уточнили УП, что событие имело место 8 августа.

Справка: "Муром-М" - система для дальнего визуального наблюдения, оснащенная оптической камерой с мощным зумом. "Муром" позволяет разглядеть человека на расстоянии до 10 км, а тепловизор в темноте обнаруживает автомобиль за 8 км и людей за 4 км.