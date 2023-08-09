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Більшість українських біженців у Чехії живуть за межею бідності

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 9 серпня 2023, 15:32
Більшість українських біженців у Чехії живуть за межею бідності
ПРАПОР ЧЕХІЇ. ФОТО PIXABAY.COM

Доходи більшості українських біженців у Чехії перебувають за межею бідності, а значна частина з них працює на некваліфікованих посадах.

Джерело: дослідження агентства PAQ, передає "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Деталі: Згідно з дослідженням агентства, 68% біженців живуть за межею бідності, тоді як 45% домогосподарств протрималися б менше місяця на свої заощадження.

67% економічно активних біженців знайшли роботу, хоча більше половини з них працюють на менш кваліфікованій посаді, а понад 40% навіть значно нижче своєї кваліфікації, і, таким чином, їхній трудовий потенціал не може бути повністю використаний.

Дослівно: "Некваліфікована робота означає багато проблем. Дві третини біженців заробляють лише до 150 крон нетто на годину. Чверть повинна мати більше роботи, щоб утримувати себе".

Більше деталей: Третина респондентів також заявили, що вони працюють без соціального і медичного страхування, а також без відпусток. Дві третини біженців стверджують, що їхній заробіток становить до 150 крон на годину.

Біженці називають недостатнє знання чеської мови найбільшою перешкодою для пошуку роботи (71%). Також проблемою є неможливість доглядати за дітьми (29%) або проблеми з визнанням українських документів про освіту (28%).

Приблизно половина біженців (49%) живуть в орендованому житлі. Це пов'язано зі змінами в законодавстві, згідно з якими тільки вразливі особи, тобто діти, люди похилого віку або особи, які доглядають за дітьми до 6 років, мають право на безкоштовне житло після перших 150 днів з моменту надання тимчасового захисту.

В опитуванні, яке PAQ Research проводила у співпраці з Інститутом соціології Академії наук Чеської Республіки, взяли участь 1 425 домогосподарств, в яких проживає 3 789 осіб, в тому числі 1 203 дитини. Опитування проводилося в червні.

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Теми: Чехіябіженцізарплатигроші
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