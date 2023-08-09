Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Більшість українських біженців у Чехії живуть за межею бідності

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 9 серпня 2023, 15:32
Більшість українських біженців у Чехії живуть за межею бідності
ПРАПОР ЧЕХІЇ. ФОТО PIXABAY.COM

Доходи більшості українських біженців у Чехії перебувають за межею бідності, а значна частина з них працює на некваліфікованих посадах.

Джерело: дослідження агентства PAQ, передає "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Деталі: Згідно з дослідженням агентства, 68% біженців живуть за межею бідності, тоді як 45% домогосподарств протрималися б менше місяця на свої заощадження.

67% економічно активних біженців знайшли роботу, хоча більше половини з них працюють на менш кваліфікованій посаді, а понад 40% навіть значно нижче своєї кваліфікації, і, таким чином, їхній трудовий потенціал не може бути повністю використаний.

Реклама:

Дослівно: "Некваліфікована робота означає багато проблем. Дві третини біженців заробляють лише до 150 крон нетто на годину. Чверть повинна мати більше роботи, щоб утримувати себе".

Більше деталей: Третина респондентів також заявили, що вони працюють без соціального і медичного страхування, а також без відпусток. Дві третини біженців стверджують, що їхній заробіток становить до 150 крон на годину.

Біженці називають недостатнє знання чеської мови найбільшою перешкодою для пошуку роботи (71%). Також проблемою є неможливість доглядати за дітьми (29%) або проблеми з визнанням українських документів про освіту (28%).

ВІДЕО ДНЯ

Приблизно половина біженців (49%) живуть в орендованому житлі. Це пов'язано зі змінами в законодавстві, згідно з якими тільки вразливі особи, тобто діти, люди похилого віку або особи, які доглядають за дітьми до 6 років, мають право на безкоштовне житло після перших 150 днів з моменту надання тимчасового захисту.

В опитуванні, яке PAQ Research проводила у співпраці з Інститутом соціології Академії наук Чеської Республіки, взяли участь 1 425 домогосподарств, в яких проживає 3 789 осіб, в тому числі 1 203 дитини. Опитування проводилося в червні.

Що передувало: 

Теми: Чехіябіженцізарплатигроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський

фото У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху

ЗСУ продовжують наступ на двох напрямках − Генштаб

відеоВимагали "борг" із військового, погрожуючи вбити вагітну дружину: затримали рекетирів

Син Кадирова побив уродженця України, якому закидають спалення Корану

відеоМорпіхи показали кадри звільнення Урожайного

Усі новини...
Чехія
У Чехії звільнили офіціанта, який збиткувався з українки, увімкнувши гімн Росії
Чехія назвала причину масової загибелі риби у річці Одер
Чехія заручилась гарантіями безпеки США: ратифікувала договір про оборону
Останні новини
22:55
До декларації G7 про "гарантії безпеки" Україні долучиться ще одна країна
22:39
"Посольський ліфт": Кулеба відібрав перших 16 кандидатів у посли на відкритому конкурсі
22:29
Перше цивільне судно пройшло через новий український гумкоридор − Зеленський
22:21
Російський безпілотник знищив вночі 3-5 тонн аграрної продукції на Одещині
22:15
Вільнюс не фіксує спроб вербування литовців до ПВК "Вагнер"
21:59
Економічні новини 16 серпня: тимчасовий морський коридор, БЕБ просить в уряду грошей
21:47
Росія підтвердила, що вдарила по шведському заводу в Луцьку: військова ціль
21:38
фото На іспанському Тенеріфе спалахнула пожежа, довелось евакуювати кілька сіл
21:23
Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський
21:05
Тимчасовий коридор: у Мінагро розповіли про головні завдання після виходу першого судна
Усі новини...
Реклама: