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Чехія заручилась гарантіями безпеки США: ратифікувала договір про оборону

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 1 серпня 2023, 18:37
Чехія заручилась гарантіями безпеки США: ратифікувала договір про оборону
Фото: Getty Images

Чехія у вівторок, 1 серпня завершила ратифікацію угоди про оборонну співпрацю зі Сполученими Штатами, що є додатковою безпековою гарантією для країни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на IDNES

Деталі: Міністерка оборони Яна Чернохова наголосила, що ця угода є додатковою безпековою гарантією для Чехії і особливо важлива у контексті російської агресії проти України. 

В адміністрації президента Чехії Петра Павла повідомили, що він поставив свій підпис під документом після ратифікації у парламенті, що відбулася раніше.

Обидві палати схвалили угоду значною більшістю: 66 голосами із 72 у Сенаті і 115 зі 144 у Палаті представників. Дебати у законодавчому органі супроводжувалися протестами проти присутності у Чехії американських військових.

Головним критиком угоди була опозиційна партія "Свобода і пряма демократія" SPD. Її представники наполягають, що угода є першим кроком до появи у Чехії американського контингенту і буцімто вона вигідна передусім Штатам.

Лідер політсили Томіо Окамура без успіху вимагав затвердження рішення на загальнонаціональному референдумі чи додаткового протоколу про те, що у Чехії не буде американських військових баз. 

В уряді та опозиційній ANO у відповідь аргументували, що угода і так цього не передбачає, а потенційне рішення про довгострокову присутність американських сил у Чехії завжди потребуватиме окремого затвердження парламенту. Вони також відкинули маніпулятивні порівняння угоди з "тимчасовим" розміщенням СРСР своїх військ у Чехословаччині після вторгнення 1968 року. 

Більшість членів НАТО мають окремі двосторонні угоди про оборонну співпрацю із США. Серед країн на східному флангу Альянсу досі такої не мала лише Чехія. 

НагадаємоЧесько-американську угоду про співпрацю в галузі оборони підписали у травні, а парламент ратифікував її в середині липня. Приблизно 40-сторінковий документ стосується низки сфер, які можуть бути пов'язані з можливою присутністю американських військ у Чехії або співпрацею між американськими та чеськими збройними силами на чеській території.

Наприклад, ідеться про правовий статус американських військ, захист навколишнього середовища, використання автотранспорту американськими військовими та їхніми сім'ями, а також про статус підрядників збройних сил США.

Угода також передбачає звільнення американських солдатів від податків і митних зборів у Чеській Республіці та містить перелік військових об'єктів і приміщень чеської армії, якими збройні сили США зможуть користуватися на заздалегідь узгоджених умовах.

Теми: ЧехіяСША
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