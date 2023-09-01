Керівник фонду з Харківщини попався на двох схемах виїзду чоловіків за кордон

34-річний житель Харківської області, будучи керівником одного з місцевих благодійних фондів, розробив дві "схеми" виїзду військовозобов'язаних чоловіків з України.

Джерело: поліція Харківської області, Харківська обласна прокуратура

Деталі: Прокуратура називає підозрюваного харків’янином, а поліція – жителем селища Високий.

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За даними слідства, чоловік розробив дві схеми виїзду чоловіків призовного віку за кордон

Перший механізм полягав у тому, що голова БФ організував безпідставне внесення чоловіків до інформаційної системи "Шлях" в якості волонтерів місцевого благодійного фонду. Така послуга вартувала втікачам 1,5 тисячі доларів США.

За іншою схемою ділок надавав чоловікам фіктивні документи з місцевих ТЦК та СП, а саме довідки військово-лікарської комісії та про відстрочку від призову на військову службу. Це вже коштувало ухилянтам майже 4,5 тисячі доларів США.

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Крім того, чоловік особисто проводив інструктажі з "клієнтами" щодо "обставин" проходження ним військово-лікарської комісії, а також надавав поради та вказівки щодо подальшого перетину державного кордону України.

Голова БФ створив схеми виїзду чоловіків з України Фото прокуратури

За даними поліції, загалом фігурант за надані послуги отримав близько 6 тисяч доларів.

У березні поточного року підозрюваний за 4300 доларів США надав 27-річному жителю міста Харкова всі необхідні документи для безперешкодного перетину державного кордону.

Підозрюваний також запропонував своєму знайомому за гроші виїзд за кордон через внесення даних до інформаційної системи, на що останній погодився. Під час наступної зустрічі "клієнт" передав підозрюваному 1500 доларів США та отримав необхідні документи для перетину кордону з метою здійснення волонтерської діяльності.

Голова БФ створив схеми виїзду чоловіків з України Фото прокуратури

18 серпня зловмисник був затриманий працівниками поліції спільно зі співробітниками прокуратури й СБУ.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Йому повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України та за фактом одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функції держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 ККУ).

Голова БФ створив схеми виїзду чоловіків з України Фото прокуратури

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до функціонування незаконної схеми виїзду військовозобов'язаних за кордон.

Досудове розслідування проводять працівники відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід – Управління СБУ в Харківській області.