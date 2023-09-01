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Данія хоче збільшити допомогу Україні до понад 200 млн євро

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 1 вересня 2023, 22:34
Данія хоче збільшити допомогу Україні до понад 200 млн євро
ПРАПОР ДАНІЇ, ФОТО PIXABAY

Данія планує збільшити допомогу Україні на цивільні цілі на понад 200 млн євро.

Джерело: Міністерство закордонних справ Данії, "Європейська правда"

Деталі: Така пропозиція міститься у законі про фінанси на 2024 рік.

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"Основним пріоритетом уряду є допомога Україні та українському населенню. Саме тому цього року ми знову виділяємо рекордно велику суму на цивільні зусилля, щоб ми могли продовжувати важливу підтримку та допомогу в подоланні тяжких наслідків війни. 

Відбудова України буде довгою, а потреби величезні", – прокоментував міністр з питань розвитку співробітництва та глобальної кліматичної політики Ден Йоргенсен.

Данська допомога повинна, серед іншого, сприяти наданню екстреної допомоги жертвам війни та буде спрямована на реконструкцію країни. Йдеться про допомогу українцям здійснити більш екологічне та якісне відновлення критичної інфраструктури.

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У відомстві нагадали, що уряд Данії взяв на себе особливу відповідальність за місто Миколаїв та його відбудову на прохання України. 

У Миколаєві Данія допомагає забезпечити кращий доступ до води та тепла, а також відбудовувати та відремонтувати житлові райони, школи та медичні заклади.

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Теми: ДаніяУкраїна
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