Лубінець: Не має бути "обмежено придатних", вони можуть служити в IT-військах

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець запропонував Раді нацбезпеки та оборони прибрати формулювання "обмежено придатний", врегулювавши питання придатності або непридатності до служби через військові професії.

Джерело: Лубінець в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Щодо рішення "обмежено придатний". Ми зафіксували дуже багато випадків, коли через корупційну складову були видані довідки громадянам, які не мають вад, не мають проблем зі здоров’ям, як "непридатні", а громадянам України, які мають відкриті проблеми зі здоров’ям, є багаторічні діагнози, їм видали оці довідки "обмежено придатний". Це потребує врегулювання.

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Це було окремо заслухано на засіданні Ради нацбезпеки і оборони в присутності президента та членів РНБО, я там, в тому числі, доповідав. І рішення таке, що треба прибрати це "обмежено придатний". Громадянин України повинен або бути придатний до виконання військової служби, або не придатний.

Якщо він в силу свого здоров’я непридатний до виконання бойових задач з автоматом в руках прямо на передовій, у нього є, наприклад, проблеми з хребтом, він може бути в штабі або в складі ракетних військ, займатись військовим напрямком IT. Все це треба врегулювати.

Я дав рекомендацію на РНБО, що питання "обмежено придатний", "непридатний" чи "повністю придатний" треба врегулювати через військові професії".

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Деталі: За словами омбудсмена, громадянину треба чітко показати: "якщо він придатний, але в нього є проблеми зі здоров’ям, то він придатний для проходження служби в таких-то військах, які, наприклад, не пов’язані взагалі з передовою".

Лубінець зазначив, що проходження ВЛК має бути максимально цифровізовано, "електронні бази повинні бути доступні як для громадян, так і для лікарів, так і для таких інституцій як моя, які здійснюють парламентський контроль".

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