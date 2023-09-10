Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лубінець: Не має бути "обмежено придатних", вони можуть служити в IT-військах

Катерина ТищенкоНеділя, 10 вересня 2023, 00:19
Лубінець: Не має бути обмежено придатних, вони можуть служити в IT-військах
Дмитро Лубінець, фото: Anadolu Agency via Getty Images

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець запропонував Раді нацбезпеки та оборони прибрати формулювання "обмежено придатний", врегулювавши питання придатності або непридатності до служби через військові професії.

Джерело: Лубінець в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Щодо рішення "обмежено придатний". Ми зафіксували дуже багато випадків, коли через корупційну складову були видані довідки громадянам, які не мають вад, не мають проблем зі здоров’ям, як "непридатні", а громадянам України, які мають відкриті проблеми зі здоров’ям, є багаторічні діагнози, їм видали оці довідки "обмежено придатний". Це потребує врегулювання.

Реклама:

Це було окремо заслухано на засіданні Ради нацбезпеки і оборони в присутності президента та членів РНБО, я там, в тому числі, доповідав. І рішення таке, що треба прибрати це "обмежено придатний". Громадянин України повинен або бути придатний до виконання військової служби, або не придатний.

Якщо він в силу свого здоров’я непридатний до виконання бойових задач з автоматом в руках прямо на передовій, у нього є, наприклад, проблеми з хребтом, він може бути в штабі або в складі ракетних військ, займатись військовим напрямком IT. Все це треба врегулювати.

Я дав рекомендацію на РНБО, що питання "обмежено придатний", "непридатний" чи "повністю придатний" треба врегулювати через військові професії".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: За словами омбудсмена, громадянину треба чітко показати: "якщо він придатний, але в нього є проблеми зі здоров’ям, то він придатний для проходження служби в таких-то військах, які, наприклад, не пов’язані взагалі з передовою".

Лубінець зазначив, що проходження ВЛК має бути максимально цифровізовано, "електронні бази повинні бути доступні як для громадян, так і для лікарів, так і для таких інституцій як моя, які здійснюють парламентський контроль".

Передісторія:

  • Володимир Зеленський 30 серпня за підсумками засідання РНБО повідомляв, що ухвалено рішення провести комплексну перевірку обґрунтованості ухвалених в період із 24.02.22 року рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були та можуть бути повʼязані з корупційними порушеннями.
  • Як стало відомо, Міністерство оборони розширило перелік придатних до військової служби. Крім того, визначено, що відтепер одночасно з постановою про обмежену придатність до військової служби ВЛК має приймати постанову про придатність військовослужбовця до служби за конкретною військовою спеціальністю.
  • Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що МОЗ та правоохоронні органи перевірять видані після початку повномасштабного вторгнення рішення ВЛК про обмежену придатність до військової служби.

Теми: омбудсменмобілізаціяЗбройні силиздоров'я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни стають в оборону на Запоріжжі та передислоковують елітні формування – ISW

Найкращий результат в історії: Україна здобула на "Іграх нескорених" 34 медалі

У Токмаку прилетіло в місце розташування техніки окупантів – мер Мелітополя

Видворений з Молдови глава Sputnik виявився офіцером ГРУ та уродженцем України – ЗМІ

У Празі тисячі людей мітингували проти уряду, критикували й допомогу Україні

Ердоган заявив, що Туреччина може "порвати з ЄС"

Усі новини...
омбудсмен
Умєров хоче ввести нову посаду – військового омбудсмена
Омбудсман поділився враженнями від перевірки ВЛК: За гроші – "маєш одну нирку"
З початку 2023 року до мовного омбудсмена надійшло 257 скарг на заклади освіти
Останні новини
04:33
оновленоРакетна небезпека: У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
04:13
Росіяни стають в оборону на Запоріжжі та передислоковують елітні формування – ISW
03:57
У південних областях повітряна тривога: Сили оборони попередили про можливий ракетний удар
03:38
Повітряні сили попередили про зліт 7 бомбардувальників РФ з аеродрому "Оленья"
02:29
Росіяни заявили про атаку безпілотників на Москву та Крим
01:31
Ціни на боєприпаси різко зросли: у НАТО хочуть збільшити виробництво
00:37
оновленоРосіяни завдали ударів по Харкову
00:16
Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 37 разів — ОВА
23:49
Лавров зібрався на засідання РБ ООН, де може бути й Зеленський
23:22
Росія вже витратила на війну проти України понад 167 млрд доларів – Forbes
Усі новини...
Реклама: