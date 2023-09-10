Лубинец: Не должно быть "ограниченно годных", они могут служить в IT-войсках
Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец предложил Совету нацбезопасности и обороны убрать формулировку "ограниченно годный", урегулировав вопрос пригодности или непригодности к службе через военные профессии.
Источник: Лубинец в эфире телемарафона
Прямая речь: "Относительно решения "ограниченно годен". Мы зафиксировали очень много случаев, когда из-за коррупционной составляющей были выданы справки гражданам, которые не имеют недостатков, не имеют проблем со здоровьем, как "непригодные", а гражданам Украины, которые имеют открытые проблемы со здоровьем, есть многолетние диагнозы, им выдали эти справки "ограниченно годен". Это требует урегулирования.
Это было отдельно заслушано на заседании Совета нацбезопасности и обороны в присутствии президента и членов СНБО, я там, в том числе, докладывал. И решение такое, что надо убрать это "ограниченно годный". Гражданин Украины должен либо быть пригоден к выполнению военной службы, либо не пригоден.
Если он в силу своего здоровья непригоден к выполнению боевых задач с автоматом в руках прямо на передовой, у него есть, например, проблемы с позвоночником, он может быть в штабе или в составе ракетных войск, заниматься военным направлением IT. Все это надо урегулировать.
Я дал рекомендацию на СНБО, что вопрос "ограниченно пригоден", "непригоден" или "полностью пригоден" надо урегулировать через военные профессии".
Детали: По словам омбудсмена, гражданину надо четко показать: "если он пригоден, но у него есть проблемы со здоровьем, то он пригоден для прохождения службы в таких-то войсках, которые, например, не связаны вообще с передовой".
Лубинец отметил, что прохождение ВВК должно быть максимально цифровизировано, "электронные базы должны быть доступны как для граждан, так и для врачей, так и для таких институтов как мой, которые осуществляют парламентский контроль".
Предыстория:
- Владимир Зеленский 30 августа по итогам заседания СНБО сообщал, что принято решение провести комплексную проверку обоснованности принятых в период с 24.02.22 года решений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были и могут быть связаны с коррупционными нарушениями.
- Как стало известно, Министерство обороны расширило перечень годных к военной службе. Кроме того, определено, что отныне одновременно с постановлением об ограниченной годности к военной службе ВВК должна принимать постановление о пригодности военнослужащего к службе по конкретной военной специальности.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Минздрав и правоохранительные органы проверят выданные после начала полномасштабного вторжения решения ВВК об ограниченной годности к военной службе.