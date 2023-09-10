Окупанти заявили, що безпілотник влучив у виборчу дільницю в Запорізькій області

Російський Центрвиборчком заявив, що безпілотник зруйнував одну з незаконних виборчих дільниць на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Джерело: російське видання Медуза з посиланням на заступника голови Центрвиборчкому РФ Миколу Булаєва

Деталі: Повідомляється, що інцидент стався вночі.

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Де саме зафіксували атаку дрона, окупанти не уточнюють.

Також, за словами Булаєва, у тимчасово окупованому місті Генічеськ Херсонської області "кожного дня по кілька разів оголошується ракетна атака і виборчі комісії евакуюються зі свого основного приміщення в інше підвальне приміщення".

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