Окупанти заявили, що безпілотник влучив у виборчу дільницю в Запорізькій області
Неділя, 10 вересня 2023, 13:35
Російський Центрвиборчком заявив, що безпілотник зруйнував одну з незаконних виборчих дільниць на тимчасово окупованій частині Запорізької області.
Джерело: російське видання Медуза з посиланням на заступника голови Центрвиборчкому РФ Миколу Булаєва
Деталі: Повідомляється, що інцидент стався вночі.
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Де саме зафіксували атаку дрона, окупанти не уточнюють.
Також, за словами Булаєва, у тимчасово окупованому місті Генічеськ Херсонської області "кожного дня по кілька разів оголошується ракетна атака і виборчі комісії евакуюються зі свого основного приміщення в інше підвальне приміщення".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Раніше повідомлялося, що українське підпілля підірвало автомобіль окупантів у Новій Каховці на Херсонщині, що використовувався для охорони "бюлетенів" та "виборчих дільниць", також активісти-хакери запустили по телебаченню в окупованому Криму патріотичний відеоролик.
- 9 вересня українські дрони-камікадзе атакували так званий "виборчий" штаб окупантів у селі Скельки Василівського району Запорізької області.
- 30 серпня Служба безпеки України вдарила безпілотниками по колаборантах, які зібралися проводити нелегітимні російські "вибори" на тимчасово окупованій частині Запорізької області.