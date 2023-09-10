Оккупанты заявили, что беспилотник попал в избирательный участок в Запорожской области
Воскресенье, 10 сентября 2023, 13:35
Российский Центризбирком заявил, что беспилотник разрушил один из незаконных избирательных участков на временно оккупированной части Запорожской области.
Источник: российское издание Медуза со ссылкой на заместителя председателя Центризбиркома РФ Николая Булаева
Детали: Сообщается, что инцидент произошел ночью.
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Где именно зафиксировали атаку дрона, оккупанты не уточняется.
Также, по словам Булаева, во временно оккупированном городе Геническ Херсонской области "каждый день по несколько раз объявляется ракетная атака и избирательные комиссии эвакуируются из своего основного помещения в другое подвальное помещение".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Ранее сообщалось, что украинское подполье подорвало автомобиль оккупантов в Новой Каховке на Херсонщине, который использовался для охраны "бюллетеней" и "избирательных участков", также активисты-хакеры запустили по телевидению в оккупированном Крыму патриотический видеоролик.
- Также сообщалось, что 9 сентября украинские дроны-камикадзе атаковали так называемый "избирательный" штаб оккупантов в селе Скельки Васильевского района Запорожской области.
- 30 августа Служба безопасности Украины ударила беспилотниками по коллаборационистам, которые собрались проводить нелегитимные российские "выборы" на временно оккупированной части Запорожской области.