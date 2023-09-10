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Оккупанты заявили, что беспилотник попал в избирательный участок в Запорожской области

Ирина БалачукВоскресенье, 10 сентября 2023, 13:35
Оккупанты заявили, что беспилотник попал в избирательный участок в Запорожской области
Фото иллюстративное с vm.ru

Российский Центризбирком заявил, что беспилотник разрушил один из незаконных избирательных участков на временно оккупированной части Запорожской области.

Источник: российское издание Медуза со ссылкой на заместителя председателя Центризбиркома РФ Николая Булаева

Детали: Сообщается, что инцидент произошел ночью.

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Где именно зафиксировали атаку дрона, оккупанты не уточняется.

Также, по словам Булаева, во временно оккупированном городе Геническ Херсонской области "каждый день по несколько раз объявляется ракетная атака и избирательные комиссии эвакуируются из своего основного помещения в другое подвальное помещение".

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Темы: Запорожская областьоккупациявиборы
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