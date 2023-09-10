Ночная атака на Киевскую область: 4 пострадавших, более 100 поврежденных домов
В результате ночной атаки "Шахедов" на Киевщину пострадало 4 человека, повреждено более 100 частных домов и 30 квартир в 7 многоэтажках, а также образовательные и медицинские учреждения.
Источник: председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко в Facebook
Дословно: "В результате ночной атаки россиян на Киевщину травмированы 4 человека. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Один человек госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой и травмами конечностей. Остальные получили незначительные травмы. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает.
Кроме того, растет количество поврежденных объектов. Так, сейчас в одном из районов области от взрывной волны пострадало более 100 частных домов и 30 квартир в 7 многоэтажках. В частности, выбиты окна, двери, посечены фасады и кровли. Последствия устраняют. Владельцам объектов предоставляется вся необходимая помощь".
Детали: Также взрывной волной повреждены помещения школы, детского сада, поселкового совета, больницы, учебно-реабилитационного центра, автостанции, двух магазинов, складского помещения и тому подобное. В основном в них выбиты окна и двери.
Он также напомнил, что в результате атаки в одном из районов поврежден инфраструктурный объект.
Что предшествовало: Ранее было известно об одном пострадавшем на Киевщине – 20-летнего парня с повреждением руки от попадания стекла доставили в больницу.
Предыстория:
- Ранее Воздушные силы сообщили, что оккупанты запустили по Киевщине 33 дрона-камикадзе, 26 из них удалось уничтожить.
- В результате ночной атаки "Шахедами" и работы ПВО падение обломков вражеских дронов зафиксировали в четырех районах Киева − повреждена квартира, машины, троллейбусные линии электропередачи и дорожные знаки, горела трава и шпалы.