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Ночная атака на Киевскую область: 4 пострадавших, более 100 поврежденных домов

Катерина ТищенкоВоскресенье, 10 сентября 2023, 16:43
Ночная атака на Киевскую область: 4 пострадавших, более 100 поврежденных домов
последствия обстрела на Киевщине, фото полиции

В результате ночной атаки "Шахедов" на Киевщину пострадало 4 человека, повреждено более 100 частных домов и 30 квартир в 7 многоэтажках, а также образовательные и медицинские учреждения.

Источник: председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко в Facebook

Дословно: "В результате ночной атаки россиян на Киевщину травмированы 4 человека. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Один человек госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой и травмами конечностей. Остальные получили незначительные травмы. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

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Кроме того, растет количество поврежденных объектов. Так, сейчас в одном из районов области от взрывной волны пострадало более 100 частных домов и 30 квартир в 7 многоэтажках. В частности, выбиты окна, двери, посечены фасады и кровли. Последствия устраняют. Владельцам объектов предоставляется вся необходимая помощь".

Детали: Также взрывной волной повреждены помещения школы, детского сада, поселкового совета, больницы, учебно-реабилитационного центра, автостанции, двух магазинов, складского помещения и тому подобное. В основном в них выбиты окна и двери.

Он также напомнил, что в результате атаки в одном из районов поврежден инфраструктурный объект.

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Что предшествовало: Ранее было известно об одном пострадавшем на Киевщине – 20-летнего парня с повреждением руки от попадания стекла доставили в больницу.

Предыстория:

  • Ранее Воздушные силы сообщили, что оккупанты запустили по Киевщине 33 дрона-камикадзе, 26 из них удалось уничтожить.
  • В результате ночной атаки "Шахедами" и работы ПВО падение обломков вражеских дронов зафиксировали в четырех районах Киева − повреждена квартира, машины, троллейбусные линии электропередачи и дорожные знаки, горела трава и шпалы.

Темы: Киевская областьбеспилотникивойна
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