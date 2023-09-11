У Кривому Розі прогриміли вибухи
Зранку 11 вересня російські окупанти атакували Кривий Ріг, у місті повідомляють про вибухи.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram
Деталі: Вілкул повідомив, що у місті пролунали вибухи.
Керівник ради оборони Кривого Рогу закликав нічого не знімати на відео і не викладати в мережу Інтернет.
Оновлено: Згодом Лисак повідомив, що вночі і зранку ворог атакував Дніпропетровщину ударними безпілотниками, керованими ракетами з літаків тактичної авіації та артилерією.
Сили ППО ПвК "Схід" збили над областю 11 "Шахедів".
Внаслідок ракетного удару по Криворіжжю сталася пожежа, яку рятувальники оперативно загасили; в Гречаноподівській громаді є пошкодження приватних будинків: потрощено 4 хати, декілька господарчих споруд; від артилерійських обстрілів на Нікопольщині пошкоджене приватне підприємство, побиті 2 будинки та газогін.
Попередньо, всюди минулося без загиблих та постраждалих.
Нагадаємо:
- Вранці 8 вересня ракета зруйнувала одну із адмінбудівель поліції у Кривому Розі. В МВС повідомляли про 9 постраждалих правоохоронців. Загинув правоохоронець, постраждали 74 людини.
- За попередніми даними Повітряних сил російські окупанти вдарили по Кривому Рогу крилатою ракетою "Іскандер".