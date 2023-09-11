У Кривому Розі прогриміли вибухи

Зранку 11 вересня російські окупанти атакували Кривий Ріг, у місті повідомляють про вибухи.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram

Деталі: Вілкул повідомив, що у місті пролунали вибухи.

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Керівник ради оборони Кривого Рогу закликав нічого не знімати на відео і не викладати в мережу Інтернет.

Оновлено: Згодом Лисак повідомив, що вночі і зранку ворог атакував Дніпропетровщину ударними безпілотниками, керованими ракетами з літаків тактичної авіації та артилерією.

Сили ППО ПвК "Схід" збили над областю 11 "Шахедів".

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Наслідки атаки росіян на Дніпропетровщині 11 вересня фото: ТГ Лисака

Внаслідок ракетного удару по Криворіжжю сталася пожежа, яку рятувальники оперативно загасили; в Гречаноподівській громаді є пошкодження приватних будинків: потрощено 4 хати, декілька господарчих споруд; від артилерійських обстрілів на Нікопольщині пошкоджене приватне підприємство, побиті 2 будинки та газогін.

Попередньо, всюди минулося без загиблих та постраждалих.

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